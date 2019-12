Sae á luz a "Muiñeira de Monte Boi"

Os integrantes do grupo de música tradicional Abóbriga, na imaxe da portada de "Non hai fallo".

Os integrantes do grupo de música tradicional Abóbriga, na imaxe da portada de "Non hai fallo".

A tradición musical local está no seu ADN e Abóbriga volve amosar as súas raíces baionesas no seu segundo traballo discográfico. Titúlase "Non hai fallo" e inclúe a primeira grabación da "Muiñeira de Monte Boi", unha peza de Enrique Otero Covelo, o lembrado "Gaiteiro do Fragoso". Un acaído agasallo de Nadal que se pode mercar en dous puntos en Baiona, na taberna A de Sabas e en Telas Maseda, no restaurante Arroaz da Guarda, na tenda AdobiArte de Ponteareas e tamén en locais de Santiago e Foz.

Dezaséis temas compoñen este novo disco da banda que cumpre xa once anos de traxectoria. A maior parte da escolla son composicións propias, pero tamén aparece algunha canción popular con arranxos do grupo. Pero, sen dúbida, a peza máis emotiva para os once compoñentes de Abógriga é "a do mestre", subliña Ramón Pazos Marcote, un dos gaiteiros da formación. "El quería que a aprendéramos con el e xa non deu tempo, pero creo que quedou moi ben. Ía estar moi contento. Agradecémoslle moitísimo á súa familia que nos facilitase a partitura e as coplas de xeito desinteresado", recalca.

Pendente aínda de estrea perante o público baionés, "Non hai fallo" xa percorreu estudios radiofónicos e mesmo se presentou no programa "Luar" da TVG. Os seus temas incorpóranse ao repertorio da banda formada polos gaiteiros Ramón Pazos, Ramón Soto e Carlos Estévez; as voces e pandereteiras Laura Vila, Miriam Lorenzo e Jenny Prado; o acordeonista Manuel Olegario; os percusionistas Marcos Alfaya e Tati Bernárdez; a clarinetista Xiana Teixeiro e o saxofonista Óscar Franco. Xuntos recuperan "a esencia das antigas murgas" e arranxan a música tradicional para levar o seu particular estilo por toda Galicia e polos principais festivais do universo folk.