"Sei que van por min; nin me deixan marchar a outro concello nin traballar con normalidade"

"Moi satisfeito" con la resolución judicial, Simón Domínguez no descarta regresar a los tribunales para denunciar "acoso laboral". Tras su reincorporación asegura que tuvo "que esperar na rúa varios que me abrisen as dependencias para entrar a traballar porque no me deixaban las chaves" , o que fue víctima de encerronas y llamadas a despachos constantes. "Sei que van por min", sentencia. Afirma que este trato "por parte do alcalde e do xefe da Policía" ha traído consecuencias a su salud, por lo que permanece de baja desde hace tres semanas.

Asegura que la actitud de Ferreira y de su jefe responde a su breve paso por la política en un partido rival, el mismo motivo por el que, recalca, el regidor acudió a los juzgados para "facerme dano" "Usou o seu posto para atacarme e desprestixiarme co diñeiro dos veciños mentres eu tiven que pagar a miña defensa do meu peto", subraya.

Por todo ello, Domínguez ha solicitado el traslado a la Policía Local de Nigrán en comisión de servicios y lleva meses esperando respuesta . "Nin me deixan marchar a outro Concello nin me deixan traballar con normalidade", lamenta.

Sobre esta petición, Ferreira afirma que "o expediente está aberto e pendente de informes". El regidor niega las acusaciones de trato inapropiado que denuncia Domínguez y afirma incluso que ha sido el jefe de la Policía "o que requeriu que se lle abrira un expediente pola súa actitude". Cuestiona además que "volva a estar de baixa tras reincorporarse dunha excedencia, antes da cal estivo un ano tamén de baixa".