La Policía aumenta el control en la Avenida de Castelao para evitar el mal aparcamiento

La Policía Local de Ponteareas intensifica el control sobre los aparcamientos inadecuados en la Avenida de Castelao. La Concellería de Tráfico advierte que no se permitirán los estacionamientos en los arcenes recién pintados que no están habilitados para vehículos. La Policía Local explica que los coches que estacionan en esos arcenes de escasas dimensiones invaden una parte considerable del carril de circulación y limitan la visibilidad, especialmente en cruces como el de la calle Braña, generando una situación de peligrosidad.

El Concello señalizará próximamente un nuevo paso de cebra en el conocido como Parque de Mota, en una zona en la que los contenedores de basura, un fotomatón y los vehículos que estacionaban a su lado, impedían hasta ahora circulación peatonal con seguridad.

Pintado incompleto

Las obras de la Avenida Castelao en Ponteareas que incluyeron trabajos de asfaltado, nuevas aceras y un paso de cebra sobreelevado, finalizaron hace dos meses pero el pintado de esta calle aún no está acabado. El bipartito ponteareano acusa a la Consellería de Infraestruturas de "irresponsable" por mantener durante varias semanas la vía en una situación de inseguridad sin su pintado completo. Por su parte, el delegado de la Xunta, Xosé Manuel Cores Tourís, explica que "el Concello sabe que el pintado no se puede ejecutar hasta que la calzada esté seca y se pueda garantizar que la pintura se adhiera al asfalto". A este respecto, el ejecutivo local acusa a la Xunta de no haber pintado cuando hizo buen tiempo y haberlo hecho a inicios de este mes de noche, con niebla y humedad. "De manera que el pintado es de mala calidad" afirma.

El Concello pintado de cebreados en zonas de seguridad, varios ceda el paso o stops, así como flechas de giro. La Xunta reconoce que quedan trabajos pendientes y asegura que se completarán cuando la climatología lo permita.

El gobierno local plantea negociar con la Xunta un acuerdo para el traspaso al Concello de la competencia de la Avenida de Castelao, "entregándola debidamente humanizada de manera que en el futuro la responsabilidad sobre su mantenimiento y gestión sea municipal". La Xunta invita al Concello a solicitarlo formalmente cuando lo considere oportuno.

Los comerciantes opinan

Respecto al estado actual de la Avenida Castelao, los comerciantes de esta calle detectan varias deficiencias entre las que destaca su falta de iluminación. "Los pasos de cebra elevados están bien pero es necesario más iluminación" considera una trabajadora de una aseguradora. "En las aceras más anchas deberían instalar bancos para que se puedan sentar las personas que vienen cargadas con la compra" propone una peluquera. "Con el nuevo pintado han eliminado aparcamientos en los primeros números de la calle" lamenta la empleada de una agencia de viajes. Además, denuncian el estado lamentable en el que se encuentra el aparcamiento de tierra existente.