El juez absuelve otra vez a Eva de la Torre de falsificación y deslealtad profesional

La alcaldesa de Porriño, Eva García de la Torre, se mostró ayer "tranquila y aliviada" después de que una sentencia del Juzgado de lo Penal número uno de Pontevedra la absolviese de los delitos de falsificación de documentos y deslealtad en el ejercicio de su actividad profesional como abogada.

Esta causa se abrió por supuestas irregularidades cometidas por Eva García de la Torre (PSOE), en su actividad como abogada, cuando representaba a unos vecinos de una urbanización de Tui, en un pleito contra una constructora.

La sentencia tuvo que ser rehecha ya que en la anterior ocasión pasaba por alto la deslealtad profesional. Entonces la resolución fue recurrida y la Audiencia Provincial revocó dicha sentencia y retrotrajo el procedimiento de nuevo al Juzgado de lo Penal.

El magistrado asegura que "consideramos que para que pueda ser punible esa falsedad documental atribuida a particulares, es preciso que la alteración afecte al tráfico mercantil, de manera que esa alteración de la verdad ha de ser instrumento efectivo para lesionar ese bien jurídico. Por tanto, cuando se produce una alteración, que no produce perjuicio alguno, ni afecta al tráfico mercantil, es considerada como inocua, por lo que la conducta sería carente de aptitud lesiva. De tal modo, si la acusada, por sí o por medio de otra persona, confeccionó un decreto judicial que remitió por correo electrónico a sus clientes para hacerles creer que había presentado la demanda de ejecución de la sentencia sin ser ello cierto, la actitud de la acusada es reprochable, pero al no haber salido del ámbito privado de la relación cliente-letrada y no haber tenido acceso al tráfico mercantil, la falsedad es inocua y la sentencia debe ser absolutoria".

Según el juez, los denunciantes sufrieron perjuicios "a consecuencia de la conducta" de la acusada, porque vieron retrasada la ejecución de una sentencia durante 22 meses, tiempo durante el que desaparecieron parte de los bienes de la ejecutada.

Sin embargo, en términos penales, no se constata que esa conducta sea "absolutamente intolerable", porque el perjuicio "carece de la concreción necesaria", al desconocerse cuáles son esos bienes y el valor que tienen.

Por otra parte, añade que los perjudicados no estuvieron indefensos pues aunque su letrada no hubiera actuado si lo hizo el Ministerio Fiscal

La regidora se mostró satisfecha por la nueva sentencia que confirma su absolución y reconoció que fueron unos "meses complicados" en los que, en su opinión, se utilizó de forma "ilegítima" un asunto profesional para tacharle de "cosas incalificables".

La regidora de Porriño expresó su esperanza de que, después de esta resolución, que "deja claro" que no cometió "ningún hecho punible", se ponga fin al "ataque personal" del que dice haber sido víctima.

"No todo vale para intentar cargarse la carrera política de alguien", ha proclamado, y ha señalado que espera que su caso "sirva de ejemplo".