Mos descarta actualizar y subir el IBI para aumentar los ingresos

La interventora del Concello de Mos ha aconsejado la realización de una ponencia de valores cuya última revisión se llevó a cabo en 1988. Se trata de actualizar los valores catastrales, que son los que se emplean para determinar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que supondría una inyección económica importante para las arcas municipales que, actualmente, no pasan por su mejor momento luego de sumar tres ejercicios de déficit, con más gastos que ingresos. En este sentido, el BNG también propuso en el último pleno, en el que se aprobó el presupuesto para el año 2020, "que se actualizaran las tasas de acuerdo con el IPC para luego evitar una subida desproporcionada".

Ante ello la alcaldesa respondió que su obligación es "buscar recursos", y así lo hará, pero "sin ir al bolsillo de los vecinos". En este sentido aseguró que para no recortar servicios, sino todo lo contrario, pues "a día de hoy contamos con más escuelas infantiles, con nuevos servicios como el CIM o la atención temprana, lo más cómodo sería subir los impuestos pero no lo haremos aún, hace tan solo 8 años que se hizo una actualización, no esperaremos otros 30 pero tampoco lo haremos ya". Respecto de esa subida del año 2012, Arévalo indicó que era necesaria dado el déficit de algunos servicios, y puso de ejemplo la recogida de basura, que costaba al Concello 700.000 euros y se ingresaba solo 400.000 euros; actualmente, el servicio supone un gasto de 1 millón de euros y las arcas municipales ingresan por este concepto 800.000 euros. Con todo señaló que también desde 2012 se ha incrementado la inversión en partidas como jardines, "donde antes se gastaba 49.000 euros, ahora 130.000; en bienestar antes 531.000 euros y ahora 1,2 millones; en cultura 70.000 euros y ahora 200.000; en emergencias se duplicó pasando de 30.000 a 60.000 euros y también en materia de seguridad se aumentó de 230.000 euros hace siete años a 405.000 euros actualmente. La calidad de vida en Mos es estupenda, hay una media de 4 parques por parroquia, en todas ellas hay asociaciones y centros culturales y vecinales, el saneamiento llega a la puerta de casi todas las casas? y es un arduo trabajo el gestionar bien los recursos, cuadrando ingresos y gastos y sin que ello suponga un esfuerzo económico a los vecinos".

A día de hoy el Concello de Mos ingresa en concepto de IBI más de 1,5 millones de euros, si se realizara una ponencia de valores esa cifra podría llegar a duplicarse. "Sería una inyección económica terrible teniendo en cuenta la entrada en vigor del PXOM en 2017; afectaría a unas 4.000 viviendas y a las empresas del polígono industrial de A Veigadaña, por ejemplo, al no contemplarse ya como rústico el suelo en el que están asentadas" pero la alcaldesa insistió en que no lo hará "de momento". En contrapartida ,"no renunciaremos a nada y buscaremos fondos llamando a la puerta de todas las administraciones supramunicipales", concluyó.