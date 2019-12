Loli Castiñeira: "Vamos a impulsar el Plan Xeral y el área industrial de O Cerquido"

La alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira, de Movemento Salceda, llegó al día de la investidura sin saber si se haría con la vara de mando tras una convulsa negociación con el PSOE. Ahora, seis meses después, al menos desde fuera, da la sensación de que no existen fisuras en el equipo de gobierno.

- De una negociación compleja a un gobierno único? ¿Es raro no?

- No, es la forma coherente y entendible en un concello como Salceda. En la negociación quise encabezar el diálogo y una de mis exigencias fue la cohesión, porque si cada persona tira para un lado no podremos hacer bien el cometido que nos han encomendado las vecinas y vecinos. A mucha gente le extraña la buena relación del gobierno a pesar de partir de dos candidaturas que se enfrentaron en las urnas pero yo lo tenía claro. Estoy muy satisfecha de la cohesión del grupo de gobierno desde el primer día.

- ¿Cual será la impronta de Loli Castiñeira como alcaldesa de Salceda?

- Por las circunstancias de este mandato y por mi carácter personal ya le digo que no pretendo ser una alcaldesa de legados sino de trabajo... trabajo en equipo. Ese trabajo posibilitará el impulso del Plan Xeral de Salceda y el Área Industrial de Cerquido. Tenemos que aprovechar al máximo la capacidad de nuestra localidad, con su magnífica ubicación, para mejorar aún más la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos y asegurar empleo cerca de casa.

- ¿Seguirán planificando obras de humanización?

- Creo que es fundamental, tanto en el casco como en las parroquias. Hoy las vecinas y vecinos ya saben que si se ha hecho la plaza de A Devesa, Rúa Compostela, o las mejoras de Rúa Gándara, y otras muchas obras que se hicieron en los últimos años, fue porque había en el concello un gobierno sensible que dio prioridad a esos proyectos frente a otros. Sin ninguna duda vamos a seguir con la hoja de ruta que nos marca el Plan de Mobilidade Sostible de Salceda, uno de los primeros de la provincia. Nosotros somos un gobierno que cuida de la accesibilidad, de las personas mayores y la infancia y de las personas con discapacidad.

- Que sea alcaldesa y no alcalde... ¿Implica una forma diferente de tomar decisiones?

- Que el gobierno y la Corporación sea con mayoría de mujeres implica una gran responsabilidad porque la sociedad a la mujer le exige más en todos los ámbitos y también en el gobierno. Hasta ahora hubo un gobierno muy sensible, del que yo formaba parte, pero aún así creo que vamos a ser ejemplo en políticas de igualdad durante estos cuatro años.

- Se resiste a las redes sociales, no quiere tener perfil en facebook, como casi todos los alcaldes o alcaldesas?

- Si en las redes sociales cada uno fuese quien dice ser y si fuesen instrumentos realmente democráticos y no estructuras de márketing piramidales, participaría como una más. No es normal que se pueda difamar a otras personas desde el anonimato. Yo acepto la crítica pero cara a cara, no acepto que se tire la piedra y se esconda la mano como hizo el PP de Salceda en los últimos años a través de perfiles falsos en las redes sociales, empleando incluso terminología machista.

- ¿Será este el mandato de la paz social y del fin del conflicto con los trabajadores del Concello?

- Detrás de ese conflicto del que usted habla hay un interés político y no es casualidad que la lista del PP se hubiese nutrido con miembros de ese colectivo, lo que por cierto es lícito. Lícito no sería usar el cargo como trabajador municipal para hacer campaña a favor de un determinado partido, los trabajadores del Concello se deben a las vecinas y vecinos en general por encima de ideologías. Dicho esto, también quiero expresar que debido a este conflicto han actuado los juzgados, inspección de trabajo, etc, y la mayoría de los asuntos se resolvieron a favor del Concello. Con todo, queda una negociación de convenio colectivo y una RPT que vamos a impulsar y que cerrará este capítulo de la historia de Salceda.