Redondela renuncia a la bandera azul en Cesantes tras cinco años

El arenal de A Punta, en la parroquia de Cesantes, único del municipio redondelano con bandera azul, no lucirá esta enseña de calidad durante el próximo verano tras cinco temporadas consecutivas ondeando en la playa. Y no será por incumplir con la calidad de las aguas o por carecer de servicios, sino porque el gobierno local ha decidido renunciar a ella. Al igual que los municipios de Nigrán y Baiona, el Concello de Redondela no presentará su candidatura para 2020 ante la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), la entidad que las concede.

El concejal de Medio Ambiente, Roberto Villar, justificó ayer la decisión al considerar que este distintivo se ha convertido en los últimos tiempos "sobre todo en una marca comercial y turística, perdiendo el valor medioambiental que predominaba en sus inicios", por lo que desde el gobierno local estiman que no es una cuestión imprescindible ya que el arenal redondelano mantendrá la misma calidad y los mismos servicios que en las pasadas temporadas estivales.

"Otros municipios como Nigrán ya renunciaron a ellas el pasado año y no hubo ninguna debacle, la afluencia en sus playas siguió igual que siempre. Aquí pasará lo mismo. Lo único que cambiará es que la bandera no ondeará sobre el arenal, pero la calidad de las aguas será la misma y todos los servicios se mantendrán e incluso trataremos de mejorarlos", apunta Villar.

El edil de Medio Ambiente explica además que la candidatura para optar a la bandera azul suponía "un gasto administrativo muy grande" para el Concello por la tramitación que requiere, por lo que al renunciar a ella se ahorrarán todas esas gestiones.

La bandera azul en A Punta se estrenó en el verano de 2014 durante el gobierno del popular Javier Bas, que calificó este galardón como un "hito histórico" para Redondela ante los esfuerzos que tuvo que realizar el departamento de Medio Ambiente para mejorar la playa. Sin embargo el distintivo de bandera azul no afectaba a todo el arenal de Cesantes, sino solo al espacio comprendido desde A Punta hasta su extremo norte, en el tramo que dispone paseo marítimo.