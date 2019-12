Gondomar filma a su parroquia americana

El municipio de Gondomar tiene diez parroquias en territorio gallego y una undécima en al otro lado del charco. Más de dos mil llegaron a ser hace poco más de una década los gondomareños en Montevideo y Buenos Aires. Su influencia allí y aquí y su historia de más de cien años centrará un documental encargado por el Concello a la productora Acuarela Comunicación para salvaguardar la memoria de la diáspora antes de que se pierda en el olvido.

Hubo un tiempo no muy lejano en que los gobiernos de Gondomar se decidían en Montevideo y Buenos Aires. El 20% del censo del municipio, unas 2.000 personas, residía en el Río de la Plata y las corporaciones municipales no quedaban configuradas la misma noche que en las localidades vecinas, sino días después, cuando finalizaba el recuento de los sufragios llegados por correo. Los alcaldables cruzaban el charco cada campaña. Hasta el consulado uruguayo en Vigo llegó a desplazar en 2008 una oficina al municipio para atender las necesidades de los vecinos con doble nacionalidad una vez al mes. La americana era hasta hace una década la undécima parroquia gondomareña.

Pero el sistema de voto rogado implantado en 2011 rebajó exponencialmente la afluencia de emigrantes a las citas con las urnas, dados los trámites administrativos que requiere, y ya no cuentan tanto a nivel oficial. Lejos de los despachos, la diáspora sigue muy presente en la vida del municipio, aunque la evolución demográfica la haya dejado en unos 1.200 miembros en la actualidad. No hay familia gondomareña sin alguno de sus miembros en América ni navidades ni veranos en que no se incremente la población con los llegados de ultramar. El Concello quiere devolverles el protagonismo y recuperar su historia. Para evitar que caiga en el olvido ha puesto en marcha un proyecto audiovisual y ha encargado a la productora Acuarela Comunicación un documental. La iniciativa se presentó ayer en el centro cultural de Mañufe y se dará a conocer en todas las parroquias para llamar a los vecinos a colaborar con aportación de imágenes o testimonios. "A emigración é parte de nós e chegou a hora de rexistrar o que é e o que foi e dala a coñecer, para que as futuras xeracións non esquezan o que significou e significa para Gondomar", explicó el alcalde, Francisco Ferreira, tras el acto al que asistió el presidente del Círculo Social Val Miñor de Galicia en Buenos Aires, Alberto Lloret.

La cinta recogerá más de cien años de historia, a caballo entre los siglos XIX y XX, de amargas despedidas, pero también de éxitos y de esa generalizada obsesión por regresar o ayudar a la tierra de los emigrados. Así lo explicó Xan Leira, director del trabajo, que ha realizado ya en octubre las primeras entrevistas en Buenos Aires y Montevideo a dirigentes y socios de la Unión Hijos de Morgadanes, una de las principales sociedades gallegas en la zona, fundada en 1918. En enero comenzará a grabar a vecinos vinculados a la emigración y a expertos en la materia con la intención de estrenar la película entre marzo y abril, tanto en Gondomar como en las capitales uruguaya y argentina.

El documental, de una hora de duración, destacará las obras filantrópicas de los indianos, entre ellas, las cuatro escuelas que crearon en el municipio a principios del siglo pasado, de las que solo continúa activa la de Guillufe, en Morgadáns. "O interesante destas escolas non só é a construción e as achegas dos emigrantes para pagar os soldos docentes, senón sobre todo o avanzado concepto pedagóxico que trasladaban desde Arxentina, imbuida das novas correntes educativas de Francia ou Italia", destaca Leira.

Los primeros vídeos pueden verse ya a través del blog gondomarnaemigracion.wordpress.com, creado para la ocasión. Un sitio web que permitirá observar los avances de este proyecto cultural y divulgar las aportaciones vecinales de material.