El PP denuncia que Gondomar no ha pagado aún el alumbrado navideño del año pasado

El plazo de pago a proveedores se dispara en el Concello de Gondomar a más de un año, según denunció ayer la portavoz del PP, Paula Bouzós, quien destaca deudas como la del alumbrado ornamental de las anteriores navidades. La líder de los populares asegura que al menos 75 empresarios reclaman facturas por importe de 347.352 euros por trabajos o servicios realizados desde entonces. Afirma que la Corporación aprobó su pago en el pleno de octubre, por lo que "xa se poderían aboar desde o 20 de novembro" sin que por el momento se hayan efectuado los ingresos.

Bouzós lamenta que se trata de empresas locales "cunha facturación non moi alta e moi necesitada de que se lle abonen estas débedas para saír adiante". Tacha de "irresponsable" al gobierno municipal por "xogar co sustento de ducias de familias". "Hai provedores aos que lles prometeron pagar antes das eleccións, despois que tiñan que agardar a que pasaran as mesmas, máis tarde que había que esperar a aprobar a modificación de crédito no pleno e agora que lles pagarían antes do Nadal", explica.

La portavoz popular recuerda que el alcalde, Francisco Ferreira, manifestó en la última sesión plenaria que el Concello "non tiña un peso", por lo que se pregunta "como vai pagar o alumeado de Nadal deste ano cando aínda non pagou parte do do ano pasado". "Unha vez máis a falta de previsión e a deixadez deste goberno municipal, a parte das obras que fixo sen control en campaña, traen agora estas nefastas consecuencias para os veciños, e non será por concelleiros con adicación para levar os temas adiante", añadió.