Medio Ambiente aportará 250.000 euros para el Plan Xeral de Redondela

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda aportará un total de 253.746 euros para la redacción del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Redondela. La subvención del departamento autonómico supondrá el 80% del presupuesto base estimable para la elaboración del documento y se hará efectiva en los próximos años hasta 2023. Así se recoge en el convenio de colaboración que firmaron esta mañana la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que condiciona el pago de las distintas anualidades a la tramitación del plan, a medida que el Concello acredite ante la Xunta los avances en la redacción del mismo.

A comienzos de 2015 el pleno de Redondela aprobó la adjudicación de un contrato de servicios para la redacción del PXOM, solicitando dos años más tarde a la Xunta una subvención con el objetivo de sufragar parte del coste. El convenio firmado ahora entre ambas administraciones compromete la financiación necesaria para poder finalizar el dicho plan y garantizar lo antes posible su aprobación inicial por parte de la corporación municipal.

Los siguientes pasos serán que el Concello someta el documento a información pública y, después, lo aprobará provisionalmente, último paso antes de que la Xunta revise toda la documentación y, si está correcta, otorgue la aprobación definitiva al PXOM para que todos los vecinos puedan contar con un ordenamiento urbanístico acorde a la realidad vigente.

Las actuales Normas Subsidiarias de Planeamiento (NSP) de Redondela, aprobadas en el año 1987, no se adaptan a la nueva Lei do Solo de Galicia, ni siquiera a las normas urbanísticas de rango autonómico anteriores, por lo que el planeamiento general vigente en este municipio está totalmente obsoleto. Ante la urgencia de Redondela de adaptar su plan a la legislación en vigor y a los condicionantes urbanísticos y socioeconómicos actuales, y que todos los municipios limítrofes tienen ya su plan adaptado a la Lei do Solo de 2016 o están en trámite de hacerlo, la Consellería de Medio Ambiente consideró oportuno y justificado comprometer una aportación de un máximo de 253.746 euros con el fin de colaborar en su financiación.

La Xunta de Galicia tiene atribuidas las competencias específicas en materia de urbanismo, entre las que se encuentran el fomento de la redacción de los planes municipales con el fin de que los ayuntamientos dispongan de documentos de ordenación del territorio adaptados a la legislación vigente y a las características particulares previstas para su desarrollo. Entre las distintas vías a las que recurre el gobierno autonómico para fomentar que los municipios cuenten con planes propios se encuentran las órdenes por las que se regula la concesión de ayudas a entidades locales para la redacción de sus planes urbanísticos. De hecho, en estos momentos están comprometidos 10 millones de euros a través de convenios de colaboración con los municipios que están redactando sus planeamentos.

En el caso concreto de Redondela, la Xunta asumirá la financiación del 80% del presupuesto base estimable subvencionable, tal y como se prevé en las normas de financiación aplicables a este tipo de convenios en función de la población de cada municipio –que, en este caso, pertenece al grupo de ayuntamientos entre 20.001 y 50.000 habitantes-. En estos momentos y gracias a la apuesta realizada por la Xunta en la última década por el urbanismo responsable, son ya 105 los concellos gallegos que cuentan con un PXOM adaptado y acorde a la normativa vigente. De este total, 75 fueron aprobados por este gobierno desde 2009, siendo 17 los aprobados en la actual legislatura, iniciada en 2016. Imágenes relacionadas..