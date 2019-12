Ponteareanos denuncian la falta de médicos y retrasos en las citas

El centro de salud de Ponteareas, con más de 22.000 tarjetas sanitarias adscritas, ha estado atendiendo en los último días a los pacientes con cinco médicos menos, con nueve en lugar de los catorce que tiene en plantilla para los turnos de mañana y tarde, al encontrarse cuatro de ellos de baja y un quinto de días libres. Aunque ayer se incorporó un doctor del turno de mañana, todavía continúan tres por baja laboral.

El Sergas explica que en las últimas semanas ha enviado, algunos días, sustitutos a Ponteareas, según disponibilidad ante la carencia de facultativos para contratación; y en optando como alternativa a reforzar a los médicos en activo en Ponteareas con prolongaciones de jornada voluntarias.

Sin embargo, ese refuerzo no le parece suficiente a los cerca de 1.500 ponteareanos que acuden a diario a consulta a Ponteareas. La situación perjudica también a los pacientes de médicos en activo, que ven como sus citas se retrasan al tener que atender sus doctores a pacientes de otros compañeros.

Estamos sufriendo una "mala atención sanitaria" y "retraso en las citas" coinciden en quejarse los ponteareanos en las salas de espera. "Si no hay médicos para contratar que soliciten más plazas MIR, que de las facultades sí salen médicos", opina un joven que acude por urgencias.

"Tomo un tratamiento para una enfermedad crónica y tengo que esperar más de una semana por una cita para que me lo receten, porque por urgencias no me lo dan", explica un ponteareano indignado al haberle recomendado como solución "que me adelanten la medicación en la farmacia". A este respecto, desde el Sergas aseguran que las citas "no demorables" sí deben ser atendidas por otro médico.

"Diez días de espera para una cita y para eso tengo que pedirla hablando con una voz automática, porque en internet no está disponible la agenda del médico, es una vergüenza", apunta Digna, otra pontearena afectada.

A este respecto, la concejal de Sanidade de Ponteareas, Cristina Fernández, pide a la Xunta "que invierta en la ampliación de este centro de salud de 35 años y en la dotación de personal médico para evitar largas esperas a los pacientes y largas jornadas a los médicos".