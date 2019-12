El PP de Gondomar critica las obras junto al peto de ánimas de Piñeiro

El arranque de la urbanización del entorno del peto de Ánimas de Piñeiro, en la parroquia gondomareña de Peitieiros, genera dudas entre los vecinos del entorno y el PP de Gondomar exigió ayer al gobierno municipal que los informe al detalle. Su portavoz, Paula Bouzós, asegura que "a única explicación recibida foi a dun familiar dun concelleiro do goberno municipal antes das eleccións municipais" y que "nada ten que ver co que se está facendo". Tras reunirse con los afectados, Bouzós afirma que los operarios realizaron excavaciones sin señalización en la zona de manera que algunos residentes se encontraron con que "non podían nin saír da casa". "Non saben como se vai facer o desaugue da zona nin tampouco está previsto o saneamento do Olleiro de Barreiros, que neste intre se atopa en mal estado e cheo de escombros.