Manifesto denuncia que no se convocase pleno en noviembre

El portavoz de Manifesto Miñor, Antonio Araúxo, lamenta que el alcalde de Gondomar, Francisco Ferreira, no convocase el pleno de noviembre "sen dar explicacións ou convocar os voceiros dos grupos municipais". La Corporación aprobó al inicio del mandato la celebración de los plenos cada primer jueves de mes pero, según asegura el edil de la oposición, "nin un só foi no día marcado". En su opinión, "trátase dun feito gravísimo que vulnera as normas establecidas de común acordo e despreza a cidadanía de Gondomar, impedindo o control democrático do seu goberno, máis preocupado polo lucerío de Nadal e polas festas sen control que polas necesidades reais da xente".