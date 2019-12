El Camino más solidario de Cuñi

El tudense Alejandro Da Cuña, autor de "Recetas con Historia", no es ni escritor ni cocinero. No obstante, las ganas de ayudar le han hecho sacar un segundo libro, "Camiño con Historia", un diario peregrino cuya recaudación se destinará a la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia.

Alejandro Da Cuña, conocido como "Cuñi", ha aparcado los fogones para echarse a andar. Y no porque sea cocinero, sino porque el tudense autor de "Recetas con historia", cuya recaudación de la venta de ejemplares fue íntegramente donada a la investigación de dos enfermedades raras que sufren dos niñas de la comarca, ha vuelto a escribir su nombre en la portada de una obra solidaria con la que ayudará a niños con cáncer.

"Camiño con historia" es el título del libro al que ha dedicado los últimos dos años de su vida. "Es un diario que recoge todas las anécdotas que he ido recopilando mientras hacía el Camino de Santiago desde Roncesvalles. Hay historias de todo tipo, impactantes, tristes y divertidas", cuenta Cuñi, que recorrió los 900 kilómetros que separan el municipio navarro de la capital gallega en 29 días, gastando el mes de vacaciones que le concedieron en el trabajo. "Una experiencia brutal", asegura, para la cual se preparó con antelación saliendo a andar por las noches y apuntándose al gimnasio.

"Después de Recetas con Historia me di cuenta que había muchos más niños a los que ayudar; la idea inicial era sacar una segunda parte, hasta que un día vi en la tele un reportaje sobre el Camino de Santiago y me fascinó la idea", explica el tudense que, junto a dos amigos, Juan Carlos y Josué, creó en abril de 2018 la Asociación O Peto de Martiño para darle transparencia estas acciones solidarias dirigidas a la población infantil.

Creada la asociación, llegó la hora de emprender el camino. Lo hizo en mayo del año pasado, pero no ha sido hasta hace poco cuando ha rematado el libro, sobre el que advierte que "no es una guía para peregrinos, pero es muy entretenido y creo que va a enganchar al lector". "Yo no soy escritor, por eso he tardado tanto; Recetas con Historia fue mucho más fácil", reconoce Cuñi.

El objetivo de "Camiño con historia" es superar los 10.000 euros recaudados con el recetario. Los beneficios se donarán a Asanog, la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia. Para ello, la obra, editada por O Peto de Martiño, se distribuirá en librerías y se venderá por 10 euros. Lenda, la marca de alimentación para perros y gatos con sede en Guillarei, corre con los gastos de edición; aunque también colaboran los Concellos de Tui y Salceda.

Los primeros 800 ejemplares ya están listos para salir al mercado, pero antes, realizará la presentación oficial del libro el jueves 5 de diciembre, a las 20.30 horas, en el Teatro Municipal de Tui. "Es un buen regalo para Navidad porque con él ayudas a los niños con cáncer", considera Alejandro Da Cuña, que continúa con ganas de seguir aportando su granito de arena en las distintas causas infantiles. Para ello, deja en el aire la posibilidad de escribir la segunda parte de "Recetas con Historia". "La gente me lo pide mucho por la calle", confiesa.