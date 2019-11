La Agrupación Musical do Rosal celebra este sábado, a las 20.30 horas en el Auditorio do Rosal, el concierto de Santa Icía dirigido por Javier Alonso Pérez. Previamente, a las 18.30 horas, se celebrará una misa en honor a la patrona de los músicos en la iglesia de Santa Mariña do Rosal, cantada por la coral de dicha agrupación.