Vaselina para tatuados y deportistas

Veintisiete años practicando surf, incluso compitiendo internacionalmente, y ocho años como tatuador profesional llevaron a un policía nacional, Sergio Núñez, en la actualidad vecino de Salvaterra, a echar en falta una vaselina capaz de proteger la piel del sol y de regenerarla de la perforación de la tinta de los tatuajes. Él y su mujer Carina Lago decidieron diseñarla ellos mismos utilizando aloe vera. Su marca Twenty Nine Art está en más de 300 puntos de venta.

De un hobby puede surgir una idea de negocio con la que dar un giro a nuestra carrera profesional. Es lo que le ha ocurrido a un matrimonio residente en Salvaterra de Miño. Un policía nacional de Málaga, Sergio Núñez, de 42 años, y Carina Lago, de origen inglés y 35 años. Juntos han diseñado una vaselina única en el mercado con protección solar y aloe vera que, desde su almacén, en Salvaterra, distribuyen a más de 300 puntos de venta de todo el país; farmacias y tiendas especializadas del norte de España, Barcelona, Madrid, Canarias, Baleares y Andalucía, por el momento.

Sergio Núñez lleva 27 años practicando surf; parte de ellos compitiendo a nivel internacional con marcas como Nike como sponsor. Además, es un amante de los tatuajes y desde hace 8 años es tatuador profesional. En ambas actividades, a lo largo de su vida, había echado en falta en el mercado un producto para regenerar su piel, tanto de la exposición solar que conlleva surfear, como de la perforación con tinta de los tatuajes. Así que decididos a acabar con esta carencia, Sergio y Carina asumieron el reto de diseñar su propio regenerante de la piel elaborado con vaselina filante medicinal, factor solar medio y aloe vera.

En su primer año de comercialización, la marca Twenty Nine Art ha conseguido distribuir alrededor de 20.000 envases, en los dos formatos disponibles, Silver y Gold. La diferencia entre las dos variantes radica en que la primera no cuenta con factor solar de protección del 25%, algo que sí tiene la segunda. "Los deportistas la utilizan para prevenir rozaduras, en el ciclismo, el triatlón o el surf, pero también se usa en los centros de tatuajes, para tratar la piel una vez que te has tatuado" especifica Núñez, quien explica que su eficacia se debe a una película aislante que previene las infecciones tras los tatuajes.

"Neutraliza los roces de la práctica del deporte y la cura de tatuajes, pero además también es muy utilizada para enfermedades como la psoriasis, dermatitis, descamación cutánea, úlceras por roce, hidratación de zonas íntimas, hidratación de la piel y labios" detalla Sergio, quien además, asegura que en el sector de la estética puede ser usada como desmaquillante, para mejorar las puntas secas del pelo, manicura y pedicura y mucho otras" .

Aunque la distribución la hacen desde Salvaterra, donde residen, cuentan con centros de elaboración en Barcelona y Murcia. "Está certificada a nivel europeo, cuenta con todos los registros y una patente" explica Sergio, quien se encarga de la gestión comercial, el diseño y la publicidad, mientras que su mujer es la responsable de la logística y la administración de la empresa.

En el mercado esta vaselina se vende en un envase 100% aluminio para evitar plásticos y con caja en cartón reciclable. Su precio de venta al público es de 9,50 euros.