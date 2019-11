Siete familias ya viven en la zona cero de Paramos pero otras seis siguen realojadas

Los vecinos de Paramos volvieron ayer a la zona cero de la explosión pirotécnica que hace año y medio los convirtió en protagonistas de una guerra que no querían pelear. Lo hicieron para manifestar que su "mutismo" no es, para nada, sinónimo de "rendición o conformismo"; por eso, desde la Asociación Afectados de Paramos-Guillarei recordaron que todavía hay seis familias realojadas, cuatro de alquiler y dos en casas de familiares, y que, en medio año se acaban las ayudas que concede la Xunta para pagar el alquiler. "Instamos a los diversos organismos gubernamentales a estudiar una nueva línea de subvenciones", solicitó el presidente de la asociación, Salvador García. Sus ruegos fueron escuchados ya que, según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, "si al vencimiento de esta ayuda necesitasen prorrogarla, el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) y el Concello firmarían un convenio para prorrogar dicha subvención".

García también se refirió ayer al fondo de emergencia de un millón de euros que aprobó el Concello de Tui, cuyo plazo de presentación de solicitudes ya remató: "los vecinos necesitamos saber cuánto antes si dispondremos de ellas y cuáles serán las cantidades". En este sentido, cabe destacar que dichas ayudas son fundamentales para los afectados que perdieron una segunda vivienda en la explosión, pues solo han recibido 43.000 euros de la Xunta.

Una de esas familias que no ha podido reconstruir su segunda vivienda es la formada por Pablo Gómez y Dolores González, de 80 y 72 años respectivamente. El enfado de Pablo lo llevó ayer a bajarse los pantalones y mostrar un cartel en el que se podía leer "Afectados de la explosión, con el culo al aire ¡Sin solución!". "Es una injusticia, todavía estoy en tratamiento y no duermo por las noches", comentaba Dolores a los pies de los restos de la vivienda que la vio nacer y que guardaba los recuerdos familiares de varias generaciones.

Las segundas viviendas no pudieron acceder a las subvenciones que concedió el Estado por la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil (zona catastrófica). Tampoco muchos vecinos con primeras residencias pudieron optar a los 15.000 euros de ayuda y, de los pocos beneficiarios, "ninguno percibió ni un único céntimo hasta ahora", lamentan los damnificados de Paramos.

Dentro de las familias que se quedaron sin hogar está la de Emilia Muñoz, que tomó la palabra para manifestar que "pasamos de ser los afectados a ser los apestados; a donde vamos vemos que no tenemos el apoyo de las instituciones y del Concello, producimos irritabilidad". Su vivienda es una de las seis que falta por levantar y asegura que no podrá volver a casa antes del vencimiento de las ayudas de realojo de la Xunta. Precisamente, para evitar estos atrancos, cuatro familias decidieron rehacer sus vidas fuera del barrio de A Torre, comprando una vivienda y no rehabilitando la que perdieron la tarde del 23 de mayo de 2018.

Las que sí han podido volver a la zona cero son siete familias. Manuel Fernández forma parte de una de ellas. Complementó las ayudas de la Xunta con la indemnización del seguro de vivienda, si no, cree que hubiera sido imposible volver a levantar su casa. No obstante, su situación es agridulce, pues también es el propietario del taller de mecánica que quedó reducido a escombros el día de la explosión, por el cual todavía no percibido ninguna ayuda económica.

"Aquí seguiremos hasta que el último vecino pueda volver a su casa de nuevo", exclamó ayer Salvador García, que hizo especial mención a la señora Mercedes, "que falleció este verano sin poder volver a su casa y sachar su huerta".