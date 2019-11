Un bo e xeneroso...

Que grande eres Garabullo! Dixen ben, ERES! Xa que para nós (Concelleir@s e membros do Comité Local, amigos?) sempre estarás ahí, colgando pancartas, carteis ou banderolas; con tanta lusión como o que máis, compañeiro e sempre leal, cos teus principios, porque eres un HOME con MAISCULAS. Botaremos de menos esas sás "trastadas" que só ti sabes facer. O teu camión polas estradas e obras, as ceas de cumpreanos cos teus bos e grandes amigos, esas risas nas romerías populares do noso partido e tantas cousas do teu bo e fantástico legado, Pepe. Cumpriches coa miña persoa ata o final, sendo a última exercendo de interventor o pasado 10N, polo que quero dicirche: misión cumprida COMPAÑEIRO... É HORA! É hora de seguir no camiño para poder festexalo contigo. GRATITUDE ETERNA AMIGO. Vémonos?

* Presidente Partido Popular de Salceda