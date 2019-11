Ponteareas pierde 10.000 euros de ayuda para contratar a dos operarios de medio ambiente

El grupo municipal del PP de Ponteareas acusa al gobierno local de "nefasta gestión" y "despilfarro" por haber perdido 10.000 euros de una subvención de más de 25.000 euros para adquirir un vehículo y contratar a dos operarios .

El Concello de Ponteareas había recibido el pasado 3 de julio una subvención de la Xunta para la contratación, durante cuatro meses, de dos técnicos de medio ambiente y la adquisición de un vehículo para ese departamento. La condición para no perder esa ayuda era que estuviese justificada antes del pasado 31 de octubre de 2019. Sin embargo, "lejos de aprovechar esos 25.000 euros aportados por la administración autonómica, el gobierno bipartito presidido por Represas no movió un solo papel hasta septiembre para poder justificarlos" asegura el PP.

A mediados del pasado septiembre, el gobierno contrató, según el PP, una empresa externa para aportar los dos técnicos, e hizo un contrato de dos meses y medio y no de cuatro como indicaba la subvención. "Esa misma semana el alcalde paralizó esta adjudicación argumentando que no le daba tiempo a contratar y que en caso de no justificar la ayuda el Concello no podría asumir el importe de estas dos contrataciones" explica el grupo de Belén Villar, quien acusa a Represas de tener que renunciar "vía decreto, a casi 10.000 euros de subvención".

Diez días después el Concello volvió a contratar a esa misma empresa, según el PP, "con cargo a las arcas municipales la contratación de los dos técnicos durante dos meses y medio" y por eso asegura no entender "ese cambio de postura y sus contradicciones en menos de un mes".