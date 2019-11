Aspirantes a estrellas de cine afloran en Nigrán

Aspirantes a actores y actrices de Vigo, Nigrán, Gondomar, Baiona, Tui y otros puntos del área metropolitana de la ciudad olívica no quisieron dejar pasar la oportunidad de presentarse ayer a uno de los castings celebrados para elegir al elenco de actores que protagonizarán el nuevo filme del director de cine Dani de la Torre. Un centenar de jóvenes de entre 13 y 17 años acudieron a la cita, que tuvo lugar en el Auditorio de Nigrán, y puede que entre ellos se encuentren los próximos Luis Tosar o María Castro.

Ángela y Adrián Leyenda, ambos hermanos procedentes de A Guarda, fueron los primeros en llegar y ser evaluados por la dirección del casting. La prueba duró dos minutos, durante los cuales tuvieron que presentarse y contar sus aficiones frente a la cámara. Los acompañó su madre, quien conoció la noticia a través de FARO y animó a sus hijos a participar.

Mientras los hermanos guardeses rompían el hielo, el resto de jóvenes esperaban impacientes su turno. Uno de ellos fue el vigués Daniel Torres, que con 16 años tiene claro que quiere ser actor, por lo que no podía dejar escapar esta oportunidad. Procedentes de Vigo también estaban las hermanas Nerea y Sofía González, sobrinas del vigués David Hernández, director del filme "La felicidad de los perros". Como buenas familiares del cineasta, las dos se mostraron más críticas: "no sabemos si es para un papel principal, secundario o figurante; o si buscan chicos o chicas; no hay mucha información".

Con los apuntes en la mochila porque está en plena época de exámenes acudió a Nigrán la tudense Iria Gómez, que también convenció a su hermano Samuel para que la acompañara. "Aunque tengo los apuntes no soy capaz de estudiar por los nervios", explicó Iria, que eligió ir ayer porque hoy tiene clase de interpretación. Una aspirante en potencia que se declara fan de Dani de la Torre y Albert Espinosa. Este último, el guionista del film para el cual aguardaban un papel estos y otros casi cien jóvenes ayer tarde en Nigrán.

Poco más ha trascendido sobre la película, que producirá 4Cats Pictures, en colaboración con Atresmedia y Warner, y se rodará el próximo verano en tierras gallegas. También se sabe que el equipo de Dani de la Torre necesita adolescentes y hoy continuará con su búsqueda. Mañana habrá otra ronda de castings a partir de las 16 horas en el Auditorio de Nigrán y la última oportunidad de las futuras estrellas de cine será el próximo martes, a las 16.30 horas, en el multiusos Ángel Bedriñana de Baiona.