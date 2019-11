El maestro regresa a Redondela

La leyenda viva del jazz Pedro Iturralde regresará a Redondela casi dos décadas después de su última visita, en la que ofreció un inolvidable concierto en la iglesia de Santiago junto a la Orquesta de Saxos, formación con la que colaboraría un año después en la grabación de su segundo disco, "Reswingdela". El célebre saxofonista navarro, a sus 90 años, volverá a subirse al escenario este viernes, a las 20.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira junto a las dos formaciones de referencia del saxofón, del swing y del jazz en la villa de los viaductos: la citada Orquesta de Saxos, con la que el músico mantiene una estrecha relación desde finales de los años 90, y la Xingros Big-Band.

La directora de la orquesta y del Conservatorio de Redondela, Elisa Arias, resaltó ayer la trayectoria del "maestro" Iturralde, el primer profesor de saxofón titulado en España, Catedrático del Real Conservatorio de Música entre 1978 y 1994 y docente en la Berklee College of Music de Boston, además de pionero en fusionar el flamenco-jazz -tiene discos con Paco de Lucía-. Durante su carrera actuó en los principales teatros del mundo y los más destacados centros de jazz como Blue Note de Nueva York o The Green Mill de Chicago hasta el Ronnie Scott's de Londres o el New Morning de París, pasando por el Quasimodo de Berlín o el Upstairs de Montreal.

El músico navarro recibirá un homenaje en Redondela organizado por la Orquesta de Saxos y la Xingros Big-Band, en colaboración del Conservatorio y el Concello, que arrancará mañana, a las 19.00 horas, con la apertura de una exposición sobre la vida y obra del maestro. La muestra, en el multiusos redondelano, expondrá vinilos únicos, cuadros, libros, manuscritos del compositor, fotografías inéditas con los grandes maestros del jazz mundial, entre otros objetos. El acto incluirá una conferencia del propio Iturralde acompañado por el especialista en música de jazz Luis Cuntín -responsable del programa "Tempo de Jazz" de la Radio Municipal de Redondela- y el director de la Xingros Big-Band, José Pérez.

El momento más destacado llegará el viernes con el concierto "Old Friends Memories", que según explicó Elisa Arias estará dividido en dos partes: la primera más sinfónica en la que Iturralde recordará sus inicios y una segunda más jazzística en la que estará acompañado por la Big-Band del Conservatorio.

Tanto la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, como el concejal de Cultura, Daniel Boullosa, destacaron la importancia para Redondela poder disfrutar de la actuación de Iturralde, que calificaron como un concierto "histórico".