Urgen un protocolo de atención psicológica para postcatástrofes como la ocurrida en Paramos

"La atención psicológica accesible y continuada fue una de las grandes carencias de la catástrofe de Paramos", valoró ayer Carmen González, trabajadora social del Concello de Tui que estuvo desde el minuto uno atendiendo a los afectados por la explosión pirotécnica del 23 de mayo en el barrio de A Torre. Lo hizo durante una de las conferencias de las jornadas que organizó el Colegio Oficial de Psicología de Galicia en Tui para abordar la "accesibilidad a la atención psicológica durante y después de una catástrofe".

El evento tomó como referencia la experiencia de la tragedia de Paramos, por lo que también intervinieron dos de los vecinos afectados y Ana Isabel Martínez, coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias (Gipce) en el momento de la explosión. Entre todos urgieron la creación de un protocolo de actuación psicológica postcatástrofes.

"No sabía que no existía un protocolo de atención psicológica continuada" o "al principio pensé que era yo la que no era capaz de hacer entender al Sergas lo importante que era tener una unidad de psicología en Tui", fueron algunos de los testimonios de la trabajadora social del Concello de Tui. Carmen fue el soporte emocional de muchos de los afectados cuando el Grupo de Intervención Psicológica en Catástrofes y Emergencias abandonó la zona pasados los tres primeros días del suceso que dejó sin casa a casi cuarenta familias.

Atención de profesionales

Luego, esa ayuda psicológica desapareció y la alternativa que propuso el Sergas tras los requerimientos de la Asociación de Afectados estaba en el hospital Álvaro Cunqueiro, a 30 kilómetros de sus hogares derruidos. "Los vecinos se quedaron hasta sin coche. ¿Cómo les dices que tienen que coger tres autobuses de ida y tres de vuelta para ir al Cunqueiro?", recordó Carmen. "La Cruz Roja nos dio indicaciones de cómo ayudar a los afectados a afrontar la situación, pero nuestros vecinos se merecían a profesionales", relató la trabajadora social.

Finalmente, después de meses de lucha y sufrimiento, la Asociación de Afectados consiguió asistencia psicológica en el centro de salud de Tui. "La atención debería ser continuada por norma, y no por la presión de los vecinos que tienen que lidiar con otras muchas cosas porque se han quedado sin casa", destacó Pablo Domínguez, miembro de la Asociación. Pilar González, otra vecina damnificada, secundó estas palabras e hizo hincapié en la necesidad de contar con "un profesional que conozca tu caso y no tener que contarle cada día tu problema a una persona diferente".

Todo ello se podría haber evitado, o al menos suavizado, si el centro de salud de Tui contara con la unidad de salud mental que el Sergas estableció para el Baixo Miño mucho antes de la catástrofe y que nunca se puso en marcha. "Es de nuestros vecinos y la tienen que tener", denunció Carmen González.

Sus experiencias fueron escuchadas por un centenar de psicólogos que ahora tendrán la tardea de sentar las bases de un protocolo de actuación psicológica postcatástrofe aplicable al ámbito autonómico para que, en palabras de la trabajadora social de Tui, "nadie tenga que volver a pasar por lo que nosotros pasamos".