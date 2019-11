Una comitiva de la plataforma A Auga é Vida acudió esta semana al parlamento gallego para presenciar la presentación de la proposición no de ley, por parte del Grupo Común da Esquerda "para que no prosperen en Galicia nunca más pelotazos urbanísticos como el que quieren perpetrar en los montes comunales de Tameiga". Así, instan a la Xunta a no aprobar la modificación del PXOM de Mos "con la que se pretende facilitar la realización del proyecto deportivo y comercial".