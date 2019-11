La Agrupación Musical do Rosal celebra mañana su concierto de otoño, con el que este año conmemoran el decimoquinto aniversario de la coral rosaleira. Participarán el Grupo Do Lusco o Fusco de A Guarda, la Agrupación Coral de Lores de Meaño y la Coral de la Agrupación Musical do Rosal. Tendrá lugar a las 18 horas en el Auditorio de O Rosal.