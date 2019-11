Porto do Molle estrena en España la depuración de aguas fecales sin conexión a la red

Un sistema de depuración pionero en Europa de aguas residuales sin necesidad de conexión a la red de alcantarillado ni a una depuradora externa funciona ya en el edificio tecnológico del parque empresarial Porto do Molle gracias a la colaboración entre la concesionaria del servicio de saneamiento de Nigrán, Aqualia, y el Consorcio de la Zona Franca. Funciona con un equipo de recolección separada de agua. La de los lavabos se recicla en las cisternas y la del WC se transforma en fertilizantes mediante un tratamiento anaerobio, en biogás y en agua depurada que puede verterse directamente al mar o a un río.

Únicamente otros tres inmuebles europeos ensayan este proyecto piloto llamado Run4Life, que ayer se presentó en el parque empresarial nigranés y que cuenta con financiación de la UE y colaboración de las universidades de Vigo y Santiago. Son urbanizaciones de viviendas en Sneek (Holanda), Gante (Bélgica) y Helsinborg (Suecia) que depuran las aguas residuales de más de 1.500 vecinos.

La iniciativa no solo cierra el círculo del ciclo del agua de manera sostenible, sino que genera fertilizantes también más sostenibles para su uso en la producción de alimentos.

"Este centro de negocios é un edificio pioneiro a nivel mundial no que se refire a sostibilidade e este é o camiño que as administracións debemos promover para preservar de verdade os recursos do planeta. É un orgullo que Nigrán sexa un referente no que a responsabilidade ambiental se refire, manifestó el alcalde nigranés, Juan González, durante el acto divulgativo al que acudió también el delegado de Zona Franca, David Regades.