La Policía Local de Porriño salva la vida a un conductor en parada cardíaca

Agentes de la Policía Local de Porriño salvaron la vida a un conductor que se encontraba inconsciente dentro de su vehículo después de colisionar contra una señal de tráfico en la glorieta del Cristo de Belén, en la PO-331, próxima al casco urbano. El accidente sucedió el pasado lunes y cuando la policía recibió el aviso dos coches patrulla acudieron al lugar, en donde encontraron al conductor accidentado en parada cardíaca. Los agentes lograron estabilizarlo realizándole maniobras de reanimación sin llegar a tener que emplear el desfibrilador.

Ambulancia

Según indican fuentes municipales, se requirió una ambulancia pero no había ninguna disponible, por lo que uno de los vehículos policiales acudió al centro de salud a recoger al personal facultativo y llevarlo al lugar del siniestro. Finalmente el herido fue trasladado al Hospital Álvaro Cunqueiro. Ante este percance, desde la Concejalía de Seguridad vuelven a reclamar al Sergas que el 061 habilite una segunda ambulancia para Porriño y su área de influencia, "pues no es la primera vez que en una situación de gravedad no se dispone de ambulancia porque está atendiendo otra emergencia".