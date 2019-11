Donaciones para que en Pontellas se tapen más baches con plantas

Jose Cancelas se ha convertido en un personaje público. Este porriñés, que decidió plantar flores en los baches de su barrio como muestra de protesta ante la inacción del Concello, ya es reconocido por la calle, ha generado cientos de comentarios en las redes sociales y está recibiendo un aluvión de llamadas. La mayoría aplaude su iniciativa y lo anima a que continúe, señalándole lugares en los que podría seguir sembrando e incluso haciendo propuestas como hacer una colecta para comprar plantas y ponerlas en todos los baches del municipio.

El mismo Cancelas asegura que la gente le está donando plantas, "pues sería muy costoso comprarlas yo todas; esta misma mañana (por ayer) he adquirido varias plantas navideñas, porque sé que esas son las que más gustan a la alcaldesa".

Por parte del Concello no han querido hacer declaraciones al respecto, pero la respuesta ha sido inmediata cubriendo ya algunos de los socavones, no solo en la carretera próxima a la casa de Jose, en el barrio de Outeiro, sino en otras de la parroquia de Pontellas y del municipio, "incluso en el propio centro, en el vial de acceso a la A-52", el mismo que precisamente, hace unos días, el Partido Popular solicitaba su acondicionamiento ante "el mal estado del firme, con grietas de profundidad y baches".

Con todo, "quedan aún muchas otras zonas por arreglar, a las que no me importará ir para seguir con mi reivindicación, hoy mismo he estado plantando más", asegura este vecino de Pontellas, actualmente sin empleo, y que actúa acompañado de su amigo Jose Canalla.