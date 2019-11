El BNG critica la falta de mantenimiento del Camino de Santiago

El BNG de Tui acusa al gobierno municipal de "ser responsable de no mantener en buenas condiciones el trayecto del Camino de Santiago que discurre por el municipio". El edil Xosé Martínez Tato señala como ejemplo la entrada a Galicia desde Portugal por el viejo puente internacional, donde hay una desviación hacia el río. "El acceso se hace a través de una bajada cuyo estado no es solo antiestético, sino también peligroso. Además, en ese lugar se encuentra una entrada a un túnel que reúne unas condiciones lamentables de higiene", apunta Martínez Tato, que también señala la "lama amontonada" del puente de la Veiga do Louro como otro punto descuidado de la ruta jacobea a su paso por la localidad.