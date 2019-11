Ponteareas contrata a un operario solo para limpiar heces de perros en las calles

Ponteareas ha optado por contratar a un operario de limpieza para retirar de la vía pública, exclusivamente, las heces de perro que algunos ponteareanos no recogen cuando salen a la calle con sus mascotas. Este incivismo no se solucionó en el último mandato con una campaña de concienciación con reparto de folletos y una furgoneta rotulada con el mensaje "Ponteareas limpa é o teu fogar". Tampoco ha sido del todo efectiva la instalación de dispensadores de bolsas en distintos puntos del centro urbano. Por este motivo, y por las reiteradas quejas de vecinos y comerciantes, el Concello optó por contratar un servicio "extra" de limpieza. Un operario que se dedica a revisar los "puntos críticos" de presencia de excrementos, de 9.00 a 13.00 horas, independientemente de que por ellos ya hubiese pasado antes el servicio de limpieza ordinario.

Este operario, que seguirá realizando esta función al menos hasta final de año, junto con la campaña informativa de concienciación, le ha supuesto al Concello de Ponteareas un gasto extra de 9.152 euros. La labor de este trabajador ha conseguido reducir notablemente la presencia de heces en la vía pública pero no acabar con el incivismo y los malas prácticas que mantienen algunos dueños de perros.

La empresa adjudicataria del servicio de limpieza, a quien se le ha contratado a mayroes esta recogida de heces, FCC, ha constatado que el tramo horario de más presencia de excrementos caninos es de 7.30 a 8.00 horas y de11.30 a 12.00 horas. Especialmente en los parques de Ferro Ucha y A Perillana, la urbanización Lamazáns, el conservatorio y la calle Carballos.

Multas

No recoger los excrementos de nuestras mascotas conlleva sanciones, más o menos elevadas, dependiendo del ayuntamiento en el que residamos. Las más bajas de la comarca las impone Ponteareas, que con una ordenanza de 2004, aplica sanciones de 30 euros. Las multas más elevadas de la comarca las regula Mondariz Balneario, con hasta 750 euros.

En la franja intermedia está Salvaterra de Miño, cuya ordenanza califica este tipo de infracción como leve y las fija en cuantías de entre 90 y 150 euros.

Otros ayuntamientos del Condado-Paradanta no disponen de una ordenanza propia, al ser territorios fundamentalmente rurales, en los que los excrementos de perro no consituyen un problema. No obstante, algunos de ellos, en caso de necesitarlo, podrían regirse por la ley autonómica 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia que califica esta inacción como una infracción leve y la multa oscila entre 100 y 500 euros. Es la normativa por la que se guía, por ejemplo, Redondela.

Otros ayuntamientos próximos de la provincia o de población similar a Ponteareas sancionan los excrementos de mascotas sin recoger de la vía pública con cuantías muy superiores a Ponteareas. Las más elevadas las impone Porriño con entre 750 y 1.500 euros, Mos sanciona con entre 91 y 750 euros. Por su parte Tui las fija en 200 euros, Baiona las sitúa entre los 90 y los 150 euros y Vigo las ha establecido entre 100 y 500 euros.

La Concellería de Bo Goberno de Ponteareas, que dirige el edil Roberto Mera, reconoce que 30 euros es una cuantía muy baja y prevé incrementarla el año que viene, modificando la ordenanza, en el marco del Plan de Convivencia e Civismo que prepara para 2020.

El ejecutivo de Represas había anunciado el pasado mandato la creación de un gran parque canino y la previsión, tras una consulta ciudadana, es que sea una realidad en el parque de San Roque, donde muchos ponteareanos ya acuden ahora con sus mascotas.