Tui estrena la redistribución del mercadillo de los jueves

Tui estrenó ayer la reordenación del mercado semanal que permite abrir al tráfico la calle Ourense y facilitar el tránsito de vehículos por el centro urbano los jueves por la mañana. Dicha medida ha cambiado el mapa de los puestos, que dejan libre la calle Ourense y parte de la Compostela para concentrarse en la calle Mondoñedo y la otra parte de la Compostela. La redistribución ha sido recibida por vecinos y vendedores ambulantes de manera diferente.

Los vecinos agradecen esta iniciativa que "alivia el tráfico y crea puestos de aparcamiento". La mayoría también ve con buenos ojos las tres filas de puestos de la calle Compostela y, aunque todavía no saben donde están instalados sus tenderetes favoritos ,consideran que "es cuestión de tiempo hacerse a la nueva ubicación".

Por su parte, los vendedores ambulantes son más críticos. "Allí estábamos mejor mil veces. Vamos a tener muchas dificultades con la furgoneta para cargar y descargar", comentan en el puesto de José Ángel Rodríguez en la calle Compostela. Josefa Jiménez, cuyo puesto llevaba más de 20 años en el mismo lugar, también rechaza el cambio. Asegura que "he venido porque tengo pagado el trimestre, pero, si esto no mejora, me voy; hoy no me he estrenado". Otros vendedores se muestran más optimistas, como en el puesto de Verónica, donde consideran que "estar todos juntos es mejor, se vende igual en un lado que en otro". A pesar de que tienen opiniones dispares, todos coinciden en que las ventas han bajado en los últimos meses de manera general en todos los mercadillos a los que asisten.