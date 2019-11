El pleno porriñés deja sobre la mesa la cesión de Aceesca

La corporación municipal de Porriño coincidió ayer de manera unánime en que el nuevo centro de formación dual para personas con diversidad intelectual impulsado por Aceesca se construya en la localidad, a la vez que aprobó dejar sobre la mesa el punto del orden del día del pleno extraordinario, solicitado a instancias del PP, en el que se solicitaba la designación y cesión de los terrenos necesarios para desarrollar este proyecto. PSOE, EU Son, BNG y el concejal no adscrito Manuel Carrera optaron por apoyar la propuesta de EU Son de que para llevar a cabo este trámite es necesario "que todas las partes se sienten y hablen de las diferentes posibilidades y alternativas existentes" y es que además, al pleno no se llevó tampoco ninguna propuesta concreta.

El terreno del que se ha estado hablando hasta el momento es una parcela próxima al CTAG que la alcaldesa Eva García ayer mismo reconoció "ser partidaria de cederla a este centro tecnológico para resolver una problemática de aparcamiento", a la vez que puntualizaba que "aún no se ha tramitado nada". Corroborando esa falta de comunicación que había criticado Aceesca, la regidora aseguró que "lo que nos separó en el diálogo es que ellos insistieron en que tenía que ser justo ese terreno; claro que queremos que Aceesca se quede en Porriño, es nuestra intención, pero no es lo que ellos exijan, porque la exigencia aquí está fuera de lugar", añadiendo que "mi obligación es dar respuesta a las necesidades de todos".

Desde la Gerencia de Aceesca recuerdan que "ha sido desde el principio una propuesta del Concello, sin alternativas ni antes ni después, Aceesca no ha propuesto ni impuesto ningún terreno" y además "Aceesca es una asociación de familias, no una fundación; y Aceesca Emprego no es una empresa privada, como se dijo, sino un centro especial de empleo, sin ánimo de lucro, de iniciativa social, ya que su capital es íntegro de la asociación"