Nuevo bache en la apertura del centro de salud de Gondomar por falta de coordinación

La falta de coordinación entre Xunta y Concello de Gondomar respecto a la puesta en marcha del nuevo centro de salud causa un engorro tanto a numerosos pacientes y a profesionales sanitarios. La Gerencia de Atención Primaria de Vigo había ordenado a la dirección del viejo ambulatorio organizar la mudanza para este viernes, pero ayer mismo comunicó que quedaba aplazada sin fecha por el retraso en la licencia municipal de primera ocupación, según confirmaron fuentes del personal sanitario gondomareño.

Médicos y enfermeros habían liberado las agendas a partir de las 12.00 para ocuparse de llevar historiales y material necesario, ya guardado en cajas, y los pacientes con cita en ese horario habían sido avisados para posponerles las consultas, señalaron las mismas fuentes, pero finalmente el traslado deberá esperar a que las administraciones local y autonómica se pongan de acuerdo.

El alcalde, Francisco Ferreira, explicó ayer que la concesión de una licencia de primera ocupación "require o seu tempo e os seus trámites, hai que inspeccionar que todo estea correcto". Considera que "o Sergas se apresurou en organizar a mudanza para este fin de semana sen dispor da autorización".

El regidor asegura que técnicos de la Xunta y dirección del centro de salud visitaron el nuevo edificio el lunes con el arquitecto municipal y que se requirió documentación pendiente a los organismos de la Xunta implicados.

Hoy mismo volverán los técnicos a las instalaciones sanitarias de As Ánimas, cuya construcción arrancó hace 4 años, para supervisar que todo esté a punto. "Hai que comprobar as medidas de seguridade, portas de emerxencia, etc.", manifestó Ferreira. Seguidamente, el arquitecto municipal y la técnica jurídica del departamento de Urbanismo realizarán sus evaluaciones finales. "Se todo está correcto, darémoslle a licencia, pero isto vai depender dos informes técnicos", advirtió el regidor.