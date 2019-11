Oia tiene mucho cuento en Youtube

Tan red social fue una reunión alrededor de una lareira para contar historias de tradición oral como lo es la plataforma de difusión audiovisual Youtube. La magia de la una ha derivado en la posibilidad de llegar a miles y mieles de espectadores de la otra. Oia combina lo mejor de ambas para dar a conocer sus leyendas más arraigadas.

Los fantasmas del monasterio, los misteriosos túneles que lo comunicaban con el barrio histórico de O Arrabal según cuentan los veteranos del lugar, la trágica historia de Fandanguiño... Cada pueblo tiene sus mitos y leyendas y las de Oia no solo se transmiten de padres a hijos sino que pervivirán en internet para que las próximas generaciones no las olviden. Ocho piezas teatrales grabadas en vídeo y recién colgadas en Youtube las guardarán para siempre. Los oienses del futuro no solo podrán recordar tradiciones como la de la piedra de A Picota, donde se impartía justicia a los condenados por delitos como la brujería, sino que conservarán el recuerdo de aquellos vecinos que hace tan solo unos meses dedicaron su tiempo y su talento a recrear todas esas historias nunca escritas ante los aplausos del público y ante las cámaras.

Las representaciones de aquellas leyendas seculares de Oia se filmaron este verano, durante la visita teatralizada al casco antiguo del municipio que los actores del obradoiro municipal de teatro, todos vecinos, interpretaron con gran éxito y en medio de una variada programación lúdica bajo el título "6x6 punto de encontro O Arrabal, historias non escritas". Un proyecto impulsado por el Concello para divulgar su historia y su estrecha relación con el Camiño Portugués da Costa y cofinanciado por la Xunta dentro del programa "O teu Xacobeo".

Son ocho los vídeos subidos, uno de resumen de las actividades y otros siete específicos sobre los cuentos que todo vecino oyó alguna vez en su infancia en casa. De rápido visionado -ninguna alcanza los 5 minutos d eduración-, las grabaciones pueden encontrarse en el canal de Youtube del Concello de Oia. Los numerosos visitantes que recorren las callejuelas de la zona monumental oiense pueden conocer también las narraciones populares y sus personajes, ya que los vídeos pueden verse a través de los códigos QR que el Ayuntamiento ha colocado en las placas de información turística.