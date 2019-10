Gondomar acoge un casting para cubrir 140 puestos de teleoperador

El centro neural de Gondomar será escenario de una especie de casting el próximo día 14 de noviembre. Los aspirantes no serán actores ni bailarines, sino seguramente personas en situación de desempleo, ni habrá papeles de protagonista ni de secundario que disputar. La compañía Bosch Solutions Service desplazará allí a sus técnicos de selección de personal para recoger currículos e informar sobre los detalles de los 140 puestos de teleoperador y personal de formación online que ofertan.

Así lo anunció el alcalde, Francisco Ferreira, tras reunirse en su despacho con el responsable de recursos humanos de la empresa, Borja Ramos López, acompañado de la concejala de Emprego, Rocío Goberna.

El regidor aseguró que la multinacional que dispone de un call center en Vigo con más de dos mil empleados necesita personal "tras la expansión registrada en el último año". No obstante, la planta viguesa afrontó un ERE temporal el pasado febrero que envió a casa 650 trabajadores de plantilla y a otros 200 contratados a través de ETT.

Ferreira afirmó que los contratos que se ofertan "serán de jornada completa o de media jornada" y de carácter duradero. "No tienen nada que ver con la campaña de Navidad", aclaró. Agradeció a la firma esta iniciativa para facilitar el acceso al mercado laboral de cualquier persona, desempleada o no, y dejó claro que los puestos que se oferten no estarán restringidos a vecinos. "Non lle imos pedir o carné a ninguén", manifestó.

El regidor manifestó además que la compañía no descarta reubicarse en el polígono de A Pasaxe, "ya que su intención es seguir creciendo".