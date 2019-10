Túnel del terror inclusivo

Los usuarios de Aceesca se han implicado a hondo estos días para tener todo a punto mañana y abrir al público su particular túnel del terror en Porriño. Son un grupo de personas con diversidad intelectual que nos harán vivir una experiencia terrorífica trasladándonos en la máquina del tiempo.

Nosferatu, La matanza de Texas, Fredy, Aníbal Leckter, Jeepers Creepers, IT, The Ring, Los otros, Las colinas tienen ojos, The Walking Dead, El resplandor y La monja son las películas y personajes en los que están ambientados los ocho escenarios que conforman el túnel del terror de Aceesca. Esta asociación, con sede en Porriño, que lleva más de 35 años facilitando apoyo a personas con diversidad intelectual a través de un equipo profesional y humano centrado en el trabajo por la visibilidad, inclusión y normalización en todas las etapas de la vida, está preparando su particular Samaín. Una actividad con la que quieren mostrar a toda la sociedad no sus discapacidades, sino sus capacidades para hacer lo que cualquier persona.

Los treinta usuarios del área de infancia y juventud se convertirán por unos días en zombis, monstruos, vampiros, brujas, esqueletos y otras figuras propias de Halloween para ser los protagonistas de esta iniciativa que ya surgió el pasado año. Entonces, estudiantes de varios centros educativos del entorno visitaron las instalaciones y fueron las "víctimas" de sustos, cosquillas, martillazos, gritos? de una experiencia terrorífica inolvidable que podrán volver a repetir, pero no solo escolares, pues en esta ocasión, la iniciativa se abre al público en general. Así, desde mañana lunes y hasta el miércoles, en horario de 11.30 a 13.30 horas, todo aquel que así lo desee tiene una cita con el túnel del terror de Aceesca.

Además, otra de las novedades es que, al entrar por grupos y para "amenizar" la espera, en otra aula se organizará una scape room, un juego de escapismo, tan de moda últimamente, fundamentado en la máquina del tiempo al igual que los propios escenarios terroríficos, en los que uno se puede encontrar a personajes tan antiguos y que se remontan a principios del siglo pasado, como es el caso de Nosferatu, una película muda alemana que data de 1922, a otros mucho más actuales como los "caminantes" de la famosa serie televisiva The Walking Dead.

Mientras tanto, estos días continúan los preparativos, en los que participan no solo el profesorado sino también usuarios del área de adultos, que ayudan en el acondicionamiento de los espacios, la decoración, caracterización de personajes, etc. "Todo el mundo puede hacer algo, aquí todos aportamos y sumamos", explica Mari Santos, directora del área de infancia y juventud. "El objetivo principal es llevar a cabo una educación inclusiva, que el alumnado de otros centros y cualquier ciudadano vean que un centro de educación especial tiene su día a día como cualquier otro, en el que se trabajan muchas cosas. Visibilizar las capacidades de todas estas personas, ellas son los protagonistas y nosotros sus soportes y apoyos".