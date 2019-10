Más de mil personas salen a la calle en Redondela contra una casa de apuestas

Más de un millar de vecinos, con representación de 60 colectivos entre Anpas de colegios, asociaciones culturales y deportivas, partidos políticos y sindicatos, salieron esta tarde a la calle en Redondela para manifestar su rechazo a la instalación de un local de apuestas en el casco urbano, un negocio que se ubicará en la calle Ernestina Otero muy cerca de la zona escolar de A Marisma en la que se concentran tres institutos, un colegio, una escuela infantil y el conservatorio.

La protesta partió a las 19.00 horas desde la Praza de Ribadavia encabezada por una pancarta con los lemae "No negocio do xogo a banca sempre gaña" y "Casas de apostas fora da nosa vila" y recorrió todo el centro de la villa por la calle Alfonso XII y Ribeira hasta el local de la casa de apuestas, donde se realizó una parada, para continuar hasta la puerta de la Casa Consistorial.

Los asistentes se concentraron ante el Concello donde los portavoces de los distintos colectivos participantes leyeron sus manifiestos contra el salón de juego. La Coordinadora contra a Casa de Apostas señaló que el "aumento e case normalización do xogo e das apostas está suscitando unha enorme preocupación social, así como un alarmante incremento da instalación de casas de apostas e salas de xogo por toda Galicia, amparadas por unha lexislación laxa e obsoleta do ano 1985 que xa non da solución ás novas formas de comercializar os xogos de azar e apostas".

Desde el colectivo advierten que el retraso en la modificación de la Lei do Xogo de Galicia propició la proliferación de las casas de apuestas, las salas de juego y la instalación de máquinas tragaperras. "O goberno galego reaccionou tarde e mal. Xa vai tarde a tramitación dunha nova lei e tamén o establecemento dunha moratoria na apertura de novas salas. Actualmente hai autorizadas 118 salas de xogo e 41 casas de apostas. A implantación destas casas de apostas en barrios das grandes cidades ou en vilas como a nosa está a crear graves problemas sociais e de saúde pública entre os que cabe sinalar a adicción ao xogo por parte da mocidade", indicaron.

Asimismo resaltaron que un estudio de la Unidade de Psicoloxía do Consumidor e Usuario de la Universidade de Santiago concluyó que uno de cada diez menores que apuesta podría estar teniendo ya problemas con el juego, y que uno de cuatro menores reconoce haber apostado dinero alguna vez. "O noso concello, por desgraza, non queda ó marxe desta problemática. Cando no mes de setembro tivemos coñecemento da intención da empresa Unión de Operadores Reunidos S.A. de abrir unha casa de apostas na nosa vila, persoas a nivel individual e numerosos colectivos sociais, culturais, deportivos... decidimos constituirmonos en coordenadora e movilizármonos para impedir a apertura deste estabelecemento".

La necesidad de abordar específicamente el problema de la participación en juegos de azar y apuestas de los menores de edad ha movilizado a los vecinos de Redondela que no aceptan que se autorice la instalación de la casa de apuestas en la calle Ernestina Otero, en un local próximo al conservatorio, un colegio de Infantil, otro colegio de Primaria, tres institutos, así como de las instalaciones deportivas más importantes del municipio como dos pebellones, campos de fútbol, pista de baloncesto, skate, pádel y tenis.