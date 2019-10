Yenny, Tui no te olvida

Lo que en su día fue una inocente muestra de amor se ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo en Tui. El grafiti "Yenny te amo" que llevaba años decorando un muro del la calle Orense desapareció con la reciente apertura del vial; no obstante, no han tardado en aparecer imitaciones de esta romántica pintada de autor y protagonista desconocidos.

Todos en Tui la conocen, pero nadie sabe realmente quién es. Muchos tudenses se preguntan desde hace años quién es Yenny, la protagonista de la pintada "Yenny te amo" que, rodeada de un gran corazón rojo, protagonizó una de las mayores muestras de amor en Tui. El grafiti, que decoraba un antiguo muro de la calle Ourense, desapareció con las obras de apertura del vial, sin embargo, todavía quedan románticos que no olvidan a Yenny y han recreado la pintada en una pared de ladrillos que ha quedado al descubierto tras la demolición.

Pero, ¿quién es Yenny? Ninguno de los vecinos preguntados por FARO tiene la respuesta a esta pregunta y, aunque cada uno tiene su propia teoría, todos coinciden en que el grafiti original tenía, al menos, más de diez años de antigüedad. "Seguramente sea obra de un novio en su etapa adolescente, espero que siga con él o que hayan acabado bien, si no que desagradable encontrarte eso ahí cada vez que paseas por Tui, no es plato de buen gusto para ninguno de los dos", comenta un vecino, mientras que otra se une a la conversación y asegura que "ojalá me hicieran a mí algo así algún día". "A rapaza seguro que xa ten fillos e todo" o "tardaron tanto en abrir la calle por respeto a Yenny", vacilan otros.

Pero, esta reproducción del grafiti original no es la única que hace referencia a dicha prueba de amor. En otros muros de Tui han aparecido en los últimos meses más pintadas que recrean el mítico corazón de "Yenny te amo" precedido del título "Remember Tui"; y es que la pintada se ha convertido para los vecinos de la ciudad fronteriza en todo un símbolo lleno de incógnitas. ¿Habrán tenido un final feliz el autor y la protagonista de esta mítica pintura? o ¿sabrá realmente Yenny la identidad del pretendiente que hace años le demostró públicamente su amor? Si eres Yenny, la conoces, o tienes alguna información que nos ayude a conocer más afondo esta historia, puedes escribirnos a correo electrónico tui@farodevigo.es.