La sidra reina en Negros

La parroquia redondelana de Santo Estevo de Negros se empapó ayer de sidra en el arranque de su tradicional Festa da Mazá, una de las citas gastronómicas más populares de la comarca, que hoy celebra el día grande. Bajo una enorme carpa ubicada junto al centro cultural, los organizadores esperan atraer durante las dos jornadas a miles de personas para disfrutar de los platos caseros elaborados a base de manzanas donadas por los vecinos de la zona.

La degustación comenzó ayer por la tarde con la apertura de los puestos que despacharon las primeras raciones y botellas de sidra en un ambiente animado por la actuación del trío Pentágono. Aunque la afluencia masiva llegará hoy al mediodía, cuando el actor y humorista Avelino González procederá a la lectura del pregón. Los comensales podrán disfrutar de una amplia variedad de platos a precios populares, donde la estrella será el bacalao con manzana. La carta también incluye costilla de cerdo al horno, brochetas de pollo, chorizo a la sidra, empanadas de bacalao o lomo a la manzana, este plato introducido el pasado año con gran éxito.

Por supuesto, la sidra también casera será otro de los productos estelares de esta cita gastronómica, que alcanza la XXIV edición. Los organizadores han preparado más de 3.500 litros de sidra dulce, elaborada durante los últimos días, y se dispone de otros 1.500 litros de sidra añeja, embotellada con los excedentes de la pasada edición.

Un grupo de cuarenta personas se encargan de cocinar los platos al momento, ya que todo se prepara de forma artesanal, como explica el presidente de la comisión de fiestas, Emilio Antón. "Aquí todo es casero y de calidad, no hay nada de catering, y eso es algo que aprecia mucho la gente que nos visita. Normalmente el que viene una vez, repite", dice. Y anima a todo el que no conozca la fiesta a que acuda "porque no le defraudará".