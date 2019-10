La Plataforma "A Auga é Vida" confía en que las alegaciones paralicen el proyecto del Celta

La plataforma A Auga é Vida informó ayer que las cinco entidades que la conforman (Comunidad de Montes de Tameiga y comunidades de traídas de aguas de Casal-Tameiga, Monte Baixiña, Petelos-Tameiga y Sanguiñeda) presentarán las pertinentes alegaciones a la modificación del PXOM que supone la recalificación del suelo para albergar la ciudad deportiva y el centro comercial en el monte comunal, a la vez que confían en que sean precisamente las alegaciones, presentadas no solo por ellos sino por otras administraciones y entidades, entre las que mencionaron a Aena, el Concello de Vigo, la Confederación Hidrográfica o la Xunta de Galicia, las que provoquen la paralización del proyecto, "porque será difícil darle encaje a las alegaciones de todos estos organismos". Con todo no descartan la vía judicial para frenar el plan, "esperamos no tener que llegar a esta situación, pero si se diese el caso también lo contemplamos".

De manera paralela, continuarán con las movilizaciones como la celebrada el lunes en la que animaban a sumarse "a la marea verde contra la especulación" diciendo no al centro comercial en Tameiga y al "pelotazo urbanístico del PP".

Coreando "somos veciños, non somos delincuentes" o "Nidia escoita, Tameiga está en loita", decenas de personas se movilizaron y recorrieron parte de la avenida de Puxeiros mostrando su desacuerdo con el proyecto que el Celta planea en los montes de Mos. La concentración se celebró el lunes luego de que por la mañana se aprobase en pleno la modificación puntual del Plan Xeral que posibilitará el desarrollo del proyecto celeste en Tameiga. El principal mensaje lanzado en el acto, al que acudieron unas 200 personas según estimaron los propios organizadores, fue el de "mantener la tranquilidad y no caer en provocaciones", así hicieron un llamamiento a la serenidad y unidad, "debemos estar unidos y luchar hasta el final para no perder el legado de nuestros abuelos y padres".

En el encuentro tomaron la palabra directivos de las diferentes comunidades así como de los tres partidos de la oposición (PSOE, GañaMos y BNG), que hicieron un resumen de lo sucedido en el pleno haciendo hincapié en el tema de la expropiación, prevista en el documento como única vía para la adquisición de los terrenos.

Precisamente, desde ayer han comenzado a contar los sesenta días de plazo de la exposición pública del proyecto y presentación de alegaciones. Desde el Concello de Mos informan que todos los interesados pueden exponer y resolver sus dudas con la asistencia de dos técnicos municipales.