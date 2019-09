Un parque de 1.500 euros al mes

Columpios, tirolina, parque de calistenia, mesas de piedra, arboleda, bancos... son algunos de los equipamientos del parque de Ferro-Ucha, por el que el Concello de Ponteareas debe pagar 1.500 euros al mes hasta que el Plan Xeral de Ordenación Municipal esté aprobado definitivamente. Aunque sus usuarios preferirían que esta zona lúdica tuviese un coste cero, respaldan el pago de su alquiler al considerar que es muy necesario en esta ubicación.

El parque de Ferro-Ucha, al que se puede acceder desde la calle Trovador Xoán García de Guillade o desde el Paseo Matutino, le cuesta a los ponteareanos 1.500 euros al mes. El Concello debe abonar esa cuantía a sus propietarios mientras el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) no esté aprobado definitivamente. El convenio de cesión con los dueños del terreno, firmado por el gobierno del PP en 2012, fijaba una renta de 2.000 euros que, tras una negociación, el gobierno local logró abaratar 500 euros el pasado mandato.

La corporación ponteareana aprobó, solo con los votos del bipartito, el PXOM provisionalmente a inicios del mes pasado pero necesita el visto bueno de la Xunta para salir adelante y ésta tiene, desde su recepción, tres meses para pronunciarse.

Los asiduos de este parque lo valoran con buena nota. Consideran que sus equipamientos son necesarios en esta ubicación y, aunque creen que mejor sería con coste cero, merece la pena que la Administración local asuma ese alquiler. "Si tiene un dueño, es normal que éste cobre por su cesión" explica Higinio Angueira, un usuario habitual del parque, al que acude varias veces al día con sus perros.

De hecho, son los perros unos de los habituales usuarios del parque Ferro-Ucha. "Para muchos nuestros perros son como nuestros hijos y necesitamos zonas a los que llevarlos para que corran y jueguen, no solo para que hagan sus necesidades", explica otro usuario.

"Está muy bien, yo vengo tres o cuatro veces al día con mi perro pero solo a esta zona, porque la Policía está controlando ahora que los perros no se acerquen a la zona de juegos de los niños" explica Julio Álvarez.

"Tiene zonas de sombra y es de los más frescos cuando hace calor, los niños tienen de todo aunque sería necesario más mantenimiento de la tirolina y los columpios" asegura una de las madres que lo frecuentan. "Lo malo es que los perros hacen sus necesidades en el parque infantil y sus dueños no tienen que, por una cuestión de higiene y salud, no pueden hacerlo aunque no haya niños en ese momento" opina Amanda Pino.

Incluye un parque de calistenia que frecuentan los jóvenes para entrenar."Yo soy de Madrid y ahora estoy en Ponteareas y me encaja para entrenar, tengo barras que es lo que necesito y zona para hacer series" señala un joven que entrena.

Una queja común de varios usuarios es el consumo habitual de marihuana en las mesas de piedra existentes.