Protestas de comuneros de Tameiga impiden una reunión por el proyecto del Celta en Mos

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, suspendió ayer la reunión con los vecinos de Tameiga para hablar de la Ciudad Deportiva del Celta, después de que se provocase un altercado a las puertas del Multiusos de As Pozas por la obligación a identificarse en la protesta que mantenían comuneros de esa parroquia.

Cuando la Policía Local de Mos decidió identificar a los asistentes, un grupo de vecinos, miembros de la Comunidad de Montes de Tameiga, que acudió a la reunión con camisetas verdes y pancartas contrarias al proyecto, gritaron "somos veciños non delincuentes" y se negaron a la identificación.

Algunos vecinos ya habían entrado pero en la puerta se produjeron varios empujones que provocaron que un vecino resultase herido tras recibir un golpe en la cabeza, un policía local cayó al suelo y se rompieron las gafas de otra mujer.

Por unos momentos la situación estuvo sin control, con lo que otros vecinos desistieron de querer entrar, y la regidora acordó suspender la reunión "para evitar que alguien saliese perjudicado".

Los vecinos contrarios al proyecto decidieron seguir en la zona coreando consignas contra el centro comercial, y mostraron pancartas como "non a construcción do centro comercial nos montes de Tameiga" o dirigidas a la alcaldesa en las que podía leerse "mentirosa", además de corear frases como "ladrona", "o monte non se vende" o "mans arriba isto é un atraco" , entre otras.

La alcaldesa aseguró que había convocado a la reunión a 3.000 vecinos, y "acudieron 200 que querían escuchar y una minoría de cuarenta que vinieron a reventar, de los cuales diez no son vecinos de Mos".

"Yo solo quería cumplir con mi palabra de informar, tal y como dije, pues aseguré que antes del pleno yo tendría una reunión para explicar el proyecto con ruegos y preguntas, pero estos señores han venido de forma premeditada a reventarla para que prevalezcan las falsedades que ellos pretenden decir frente a las verdades que tenemos que explicar", indicó.

Además añadió que "los que estaban allí son los mismos que enviaron las cartas falsas para intentar hacerse con las elecciones municipales a base de mentiras, y ahora quieren conseguir lo mismo con la fuerza y silenciando a la alcaldesa, pero no me voy a callar", dijo.

Por su parte, desde la Comunidad de Montes aseguran que el proyecto del Celta para Tameiga "é unha desfeita" y la comunidad de montes no va permitirlo. Añaden que tras las permutas que se ofrecen de 2 a 1 se oculta la posibilidad de expropiación, que está en la modificación del Plan "pero se fai falla acudiremos a Bruxelas para impedir que isto se leve a cabo".