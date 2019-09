La alcaldesa de Mos rechaza la expropiación forzosa para la Ciudad Deportiva del Celta

La alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, compareció en rueda de prensa para lamentar los incidentes ocurridos ayer a las puertas del multiusos donde estaba prevista una reunión con los vecinos de Tameiga para explicar la modificación del Plan Xeral para permitir la Ciudad Deportiva del Celta.

Así, culpó a un grupo de comuneros de Tameiga del altercado que obligó a la suspensión del acto para garantizar la seguridad de los demás asistentes. La regidora dijo que el acto correspondía a un ejercicio democrático de transparencia e indicó que, visto los acontecimientos, ya no organizará ninguno más.

En la rueda de prensa indicó que no habrá expropiación forzosa, pero que la expropiación en sí es el mecanismo legal para hacer viable este proyecto. "La expropiación depende del Concello, no del Celta, y nosotros no vamos a hacer ninguna expropiación forzosa en Tameiga, solo aceptamos una expropiación negociada tal y como se hizo en Pereiras". También defendió el interés público del proyecto por los puestos de trabajo y desarrollo de Mos.