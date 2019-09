Suspendida la reunión de Nidia Arévalo con los vecinos por el proyecto del Celta en Mos

Un altercado a las puertas del Multiusos de As Pozas impidió esta noche la reunión de la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, con vecinos de Tameiga para explicarles la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal para la Ciudad Deportiva del Celta.

La situación se tensionó al decidir la Policía Local identificar a las personas que entraban en la reunión, donde un grupo de manifestantes contrarios a la construcción de un Centro Comercial en terrenos vecinales, coreaban consignas contra el proyecto.

En un momento dado se produjo un altercado en el que un agente de la policía local fue tirado al suelo y un vecino golpeado en la cabeza, al parecer por uno de los manifestantes.

Tras esto la alcaldesa, Nidia Arévalo, suspendió la reunión. Arevalo señaló que convocaba la reunión para cumplir su palabra y explicarse y dijo "había 90 vecinos que venían a escuchar y menos de 40 que vinieron a reventar porque no quieren que de explicaciones".

Con gritos de "o monte non se vende" o "ladrona, ladrona" y una pancarta en la que podía leerse "Non á Construción do Centro Comercial nos montes de Tameiga", la manifestantes, con los ánimos encendidos, se concentraron a las puertas del Multiusos das Pozas a la hora del inicio de la reunión.