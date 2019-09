Calles con nombres de antes

El Concello de Nigrán llevará al próximo pleno el inventario de bienes municipales que se actualiza después de veinte años. El nuevo trabajo incluye instrumentos como la geolocalización y la posibilidad de encontrar el patrimonio del municipio a través de Google Earth, pero también usa la tradición para darle el nombre correcto a las cosas. Así el gobierno local echo mano de un estudio de microtoponimia para "bautizar" adecuadamente calles y caminos.

El Concello de Nigrán, a través del departamento de Urbanismo y Servicios Urbanos ha finalizado la actualización del inventario de vías públicas consolidadas, que será llevada a pleno el próximo día 30.

El inventario vigente es de 1989, veinte años de actividad municipal y desarrollos urbanísticos y de infraestructuras, han hecho que la red de caminos sufra variaciones que necesitaban situarse en el plano en el que también aparecen, aunque no sean de titularidad municipal la propia autopista AG-57, el polígono de Porto do Molle, y distintas urbanizaciones que se han construido en estos años.

El gobierno local destaca que el documento cuenta además con planos sobre fotografía aérea de los caminos, fichas individualizadas y un archivo informático visualizable en la aplicación Google Earth.

"Un gran trabajo hecho por los propios técnicos municipales que conocen perfectamente la realidad del municipio, de todas formas y una vez aprobado por el pleno de 30 de septiembre permanecerá en exposición pública durante un mes para que cualquier persona pueda examinarlo y presentar alegaciones si lo consideran. El gobierno de Nigrán iniciará el miércoles 2 de octubre una ronda de asambleas veciñales para exponerlo y que el documento que aprobemos definitivamente sea el mejor para Nigrán", asegura el alcalde, Juan González.

El regidor local destaca que, como novedad, además del nuevo tratamiento digital, está la aplicación de los estudios de microtoponimia contratados en los últimos cuatro años para "bautizar" docenas de calles no inventariadas y sin nombre oficial.

González añade que el hecho de que el inventario de caminos públicos no esté actualizado desde mayo de 1999 y de que cientos de viales no figuren en él, da lugar a muchos conflictos urbanísticos para asuntos como obtener una licencia o obtener servicios públicos... "Muchas de estas nuevas calles que se añadirán al callejero municipal ya tienen incluso la placa con el nombre desde hace años, pero hay decenas de ellas que no y, en este caso, los estudios de microtoponimia permiten 'bautizarlos' de la manera correcta, tal y como lo conocen desde antaño los lugareños", señala González. "Estamos finalizando el estudio de microtoponimia de San Pedro y Nigrán para completar el municipio, pero los nuevos caminos públicos de estas parroquias ya formaron parte de estudios de campo. En cualquiera caso no los encargamos con un fin 'urbanístico', pero esta es una muestra más de la importancia no solo cultural, si no práctica, que tienen", indica González".

El Concello invirtió más de 13.000 euros en los diferentes estudios de microtoponimia. Gracias a ellos toda pequeña referencia geográfica (caminos, campos, fincas, fuentes, hórreos, pazos, montes, lavaderos, presas, riachuelos...) con su nombre correcto queda documentada y geolocalizada para siempre. Además de realizar un catálogo y actualización de los bienes patrimoniales de la parroquia se recogieron los dichos, leyendas, canciones populares o refranes de la zona.