Un tiburón azul 'se baña' entre usuarios de una cala de Monte Lourido

La tintorera, en acuas de Monte Lourido // A. C.

Un tiburón azul se acercó esta semana a la costa de Monte Lourido, en Nigrán, y 'se bañó' allí entre usuarios de una de sus calas, popularmente conocida como del Huevo frito. Una de las bañistas, Ana Carrera, registró el miércoles en su móvil a la cría de tintorera, de alrededor de un metro, que se adentró en la zona rocosa que bordea esta península. También ayer, en este caso en Cangas, se captaron imágenes de esta especie en las Rías Baixas.

"A un chico que se estaba bañando le pasó por detrás y se dio cuenta", cuenta Carrera, que también estaba en el agua en ese momento con una amiga. Ambas corrieron a buscar sus teléfonos para inmortalizar al pequeño escualo, que estuvo cerca de diez minutos merodeando por las inmediaciones de la cala.

Ana Carrera explica que a ella le asustó el tiburón azul, que pese a no ser agresivo con los humanos cuenta con una poderosa dentellada, por lo que salió del agua. Pero otros de los bañistas continuaron allí, con la tintorera pasando por debajo de sus piernas. Al estar la marea baja, la zona de baño queda convertida en un laberinto de rocas, del que el animal parecían incapaz de salir. "Estaba como desorientado, daba vueltas como buscando la salida", comenta.

Esta especie no tiene su hábitat habitual en las zonas más próximas a la costa,, sino más allá de de las Islas Cíes, pero en los últimos años se ha incrementado el número de avistamientos. Los biólogos estudian las causas del fenómeno; una de las hipótesis es el calentamiento de las aguas. Al ser crías no son peligrosas, pero sus dientes pueden causar heridas, por lo que se aconseja no propiciar una reacción agresiva del animal.