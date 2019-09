Un respiro para 200 perros sin hogar

Los domingos son definitivamente el día de la semana preferido para los inquilinos de la Protectora Aloia de Tui. Desde hace meses los canes abandonados terminan la semana dando un paseo gracias a los voluntarios que ofrecen su tiempo a cambio de una mirada de gratitud de estos perros que buscan hogar.

Los doscientos perros abandonados que cuida la Protectora Aloia de Tui viven cada domingo, desde hace unos meses, una jornada de respiro y libertad. La Asociación ha puesto en marcha una iniciativa llamada "paseos perrunos", en la que varios voluntarios sacan a pasear a los canes. Empezaron siendo cuatro y ahora ya rozan casi los ochenta participantes en esta actividad solidaria.

La idea nació a raíz de los paseos que los padrinos de varios de los canes empezaron a darles los domingos. A partir de ahí, la protectora pensó que era una buena vía de escape para los inquilinos del refugio y empezó a publicitar la actividad a través de cartelería y por las redes sociales. El boca a boca y el amor por los animales hizo el resto.

A lo largo de estos meses han paseado a los peludos de Aloia decenas de personas, incluso llegadas de fuera de Tui. "Es una buena forma de conocer a los perros de cara a futuras adopciones", indica Sandra, una de las impulsoras de estos paseos. Gracias a eso, durante este tiempo también ha habido algún que otro flechazo en forma de adopciones y apadrinamientos; aunque menos de los deseados, pues las cifras de abandonos siguen creciendo, sobre todo en verano.

Los que no estén en posición de adoptar por sus circunstancias personales, pero quieran colaborar, la protectora Aloia les ofrece la posibilidad de apadrinar. Esta modalidad consiste en pagar una cuota mensual de, al menos, 5 euros, para ayudar con los gastos de un determinado can. "Hay gente amante de los animales que vive en pisos de alquiler en los que no puede tener mascotas o tiene un hijo o una pareja con alergias; en ese caso el apadrinamiento es una forma de colaborar", explican desde la protectora, al mismo tiempo apuntan que "también es una opción cunado quieres adoptar pero no es el momento, en ese caso te haces cargo del perro hasta que tus circunstancias te lo permitan".

Con una foto de uno de sus canes en la que se puede leer "Sé que no tendrás tiempo para mí, y que tendrás mil planes los domingos. Yo solo tengo uno, esperarte. Mi libertad solo depende de ti", la Protectora Aloia hace un llamamiento a través de las redes sociales para participar en "el único ratito que tienen los perros para pasear y demostrar su cariño".

Los paseos tienen lugar todos los domingos con salida desde la Protectora Aloia, localizada en Guillarei. El primer turno sale a las 10.00 horas con los canes pequeños y medianos y el segundo a las 11.30 horas con los más grandes. El objetivo de la Asociación es poder hacer una gran salida matinal en la que todos puedan disfrutar de un paseo conjunto. Los interesados en participar pueden llamar a los teléfonos 986 600016 o 618 763706.