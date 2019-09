Porriño aprueba el pago inmediato a diez empresas a las que adeudaba 473.000 euros

El pleno de Porriño aprobó ayer dos modificaciones de crédito extraordinario para hacer frente al pago de facturas pendientes por importe de 2,2 millones de euros. Una de las modificaciones, valorada en 473.000 euros, será para pagar de inmediato, mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, lo adeudado a diez empresas por las obras y servicios prestados al Concello. En cambio, la modificación que asciende a 1,7 millones de euros, reservará crédito para el futuro pago de otras 238 facturas, las cuales serán revisadas antes de su ratificación en el próximo pleno. Ambas modificaciones de crédito salieron adelante con los votos a favor del PSOE, BNG, EU Son y el edil no adscrito. Se abstuvo el PP, formación que había convocado dicho pleno extraordinario.

El portavoz de los populares, Alejandro Lorenzo, indicó que la cuantía de lo que adeuda el Concello de Porriño a sus proveedores asciende a 5 millones de euros, resultantes de "encargar servicios y obras verbalmente sin seguir los procedimientos que estipula la ley". Ante esta acusación, la alcaldesa, Eva García de la Torre, explicó que "todos estos contratos intentaron licitarse, pero, por falta de personal y por la ausencia de interventor, no pudieron adjudicarse; aún así, el Concello debe prestar igualmente los servicios básicos".

El PP, a través de un voto particular, solicitó que se llevase a cabo la revisión de oficio de todas las facturas que debe el Concello para conocer "el precio de mercado y los procedimientos realizados". Esta propuesta de los populares quedó rechazada por el resto de grupos de la corporación, que coincidieron en que la revisión de oficio se alargaría mucho en el tiempo, lo cual retrasaría el pago a los proveedores y conllevaría mayor coste para las arcas municipales por los intereses de demora.

Otro de los puntos de la orden del día que prosperaron fue la adjudicación del servicio de limpieza viaria a la empresa "Ascan". El Partido Popular pidió que quedara sobre la mesa al entender que existían irregularidades en la prestación del servicio de desbroces por la misma empresa que ahora había ganado el concurso de la limpieza viaria. En relación a esto, el PP también presentó un voto particular solicitando que un técnico llevase el control del servicio de desbroces. Ninguna de las propuestas de los populares fue apoyada por los demás grupos, por lo que se adjudicó la prestación de limpieza viaria a "Ascan" con los siete votos a favor de PSOE, EU Son y el edil no adscrito y las diez abstenciones del PP y BNG.

Por último, también quedaron aprobadas las seis dedicaciones exclusivas del gobierno local, por lo que todos los miembros del bipartito (cuatro del PSOE y dos del BNG) cobrarán un sueldo por su trabajo de concejales. Además, también habrá dos puestos de personal de confianza, algo que, según el PP, "incrementa el gasto". Por ello, los populares pretendían presentar un voto particular para votar que solo hubiera un voto de confianza, pero al no haberlo presentado por escrito no se llevó a cabo su deliberación. El resto de la corporación, quitando al PP, dio el visto bueno a las dedicaciones del gobierno porriñés.