As Neves inaugura el primer hotel vinculado a una bodega de vino

Con la presencia de numerosas personas del ámbito empresarial y social de la provincia de Pontevedra, fue inaugurado ayer el Hotel de la Naturaleza Nande, un cuatro estrellas rural vinculado a la bodega Señorío de Rubiós, puesto en marcha con el apoyo de la Consellería de Medio Rural con cofinanciación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural ( Feader).

El hotel ubicado en las proximidades de la bodega, se creó con la rehabilitación, mejora y ampliación de una construcción rústica. El proyecto pretende fomentar el enoturismo y la gastronomía para la exaltación y degustación de comidas y productos típicos de la zona.

Al acto asistieron junto al alcalde de As Neves, Xosé Rodríguez Méndez, el conselleiro del Medio Rural, José González, el director xeral de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Miguel Pérez Dubois, y la directora de Turismo, Nava Castro.

El promotor del proyecto, Antonio Méndez, señaló que con el mismo se pretende "hacer un enoturismo de altura, y queremos conseguir que el enoturismo en Galicia alcance la máxima expresión". Además Méndez dijo que "creo que en poco tiempo no tendremos nada que envidiarle a Ribera del Duero, Oporto o cualquier otro sitio". Habló también de la transformación que supone para Señorío de Rubiós este proyecto, que, dijo, "vamos a pasar de ser una bodega tradicional a un grupo de servicios".

El conselleiro, José González destacó la importancia de reforzar las sinergías del mundo del vino con la cultura y con el turismo y en sentido similar se expresó la directora de Turismo, Nava Castro.

Por otra parte, el alcalde de As Neves, pidió "revisar en profundidade a política e os recursos que destinamos ao noso medio rural, para poder desenvolver calquera actividade nas mesmas condicións que dende outros territórios". "Contar con Servizos eficientes. Cunha política de discriminacion positiva en favor do rural para reequilibrar as oportunidades, e que calquera poida escoller, sen mermas na sua calidade de vida, entre ser urbanita ou ruralita".