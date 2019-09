Nigrán desbroza de urgencia 27 fincas sin dueño conocido por riesgo de incendio

Después de las habituales altas temperaturas y ausencia de lluvias en julio y agosto, septiembre -e incluso octubre, como ocurrió en 2017 en la comarca-, se ha convertido tradicionalmente en mes de grave riesgo de incendios forestales. Tras el desastre vivido hace dos años en las parroquias de Chandebrito y Camos, el Concello nigranés extrema las precauciones y ayer mismo puso en marca una campaña urgente de desbroce y tala de fincas privadas sin propietario conocido que presentan un grave peligro. Son un total de 27 parcelas distribuidas por todas las parroquias del municipio y suman casi 30.000 metros cuadrados.

Como indica la Lei de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de la Xunta, la Administración puede efectuar estas limpiezas en propiedades particulares cuando exista riesgo y no sea posible determinar la identidad de sus titulares. Para ello, deben seguir un protocolo de información pública a través del Boletín Oficial del Estado y del Diario Oficial de Galicia que agote las vías de localización de los dueños, que deben responsabilizarse del mantenimiento de los terrenos limpios y de la delimitación de las franjas de seguridad establecidas para evitar la propagación del fuego.

Convenio

Tras seguir estos pasos, el gobierno municipal de Nigrán ha decidido contratar a una empresa de gestión de la biomasa, Arbogal, por importe de 16.214 euros para llevar a cabo los trabajos. Lo ha hecho, según aseguran el alcalde, Juan González, y el concejal de Medio Ambiente, Diego García Moreira, tras "negarse a Xunta a executar as limpezas neste tipo de parcelas".

El Ayuntamiento se adhirió al convenio firmado en abril entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la empresa pública Servicios Agrarios Galegos (Seaga), por el que el Gobierno gallego se comprometía a través de la citada compañía de titularidad autonómica a asumir este tipo de actuaciones en caso de riesgo y de propietarios desconocidos. Lo hizo precisamente "polas dificultades para un Concello para asumir estes traballos", recalca el edil de Medioambiente.

Pero González y García Moreira a la hora de solicitar su intervención, "a Xunta determinou que só actuaría en concellos prioritarios na loita contra o lume e que Nigrán non é un deles". El alcalde tacha de "pouco acertado aseverar que Nigrán non é un concello prioritario na loita contra o lume despois do ocorrido en outubro de 2017", cuando dos vecinas de Chandebrito perdieron la vida en la oleada de incendios que arrasó la práctica totalidad de la superficie forestal de esta parroquia y de la vecina de Camos.

De manera que el Concello asumirá finalmente los costes y continuará la búsqueda de los dueños de las parcelas para pasarles los correspondientes recibos. Serán las arcas públicas las que se hagan cargo en caso de que no aparezcan. Para el alcalde, se trata de "una proba máis de que Nigrán leva catro anos sen ser una prioridade para a Xunta e empezamos a constatar que así seguiremos nos seguintes catro. Sexa como sexa, para nós si é imprescindible proceder de xeito inmediato a limpar estas parcelas que supoñen un posible risco para os cidadáns".

168 expedientes

Mientras tanto, la oficina municipal de Medio Ambiente trabaja con un total de 168 expedientes abiertos a raíz de denuncias vecinales sobre parcelas sin limpiar. 74 de ellos se pusieron en marca este mismo año. Buena parte de los procedimientos acaban resueltos al acceder los propios titulares de las fincas a actuar, indican desde el departamento.