Un rincón con arte en el Camino

Una sala de exposición de pintura en plena naturaleza y al aire libre es con lo que se encuentran los cientos de peregrinos que a diario pasan por el barrio de Orbenlle, en Porriño. Xai Óscar es el autor de los óleos que cuelgan, desde hace cuatro años, del muro de la casa de sus abuelos. "Descansando en el Camino" es la última obra de este experto en hiperrealismo que pide el adecentamiento del lugar para convertirlo en una plaza de interés turístico.

El pequeño museo al aire libre que los peregrinos del Camino de Santiago pueden encontrarse a su paso por el barrio de Orbenlle, en Budiño, ha recibido una nueva obra. El pintor Xai Óscar promotor de esta iniciativa, que nació hace ya cuatro años, ha confeccionado un nuevo cuadro que añadirá a los tres ya expuestos en el muro del recinto de la casa de sus abuelos.

Este porriñés inaugurara en 2015 este espacio para rendir homenaje tanto al pueblo que lo vio nacer como a los caminantes de la Ruta Xacobea. Así comenzó por pintar el Pórtico de la Gloria que expuso sobre un mural decorativo de fondo para "ambientar y crear un escenario". Dos años después incluyó otros dos cuadros, el retrato de un viejo peregrino y el de una escultura representando al Santo, y ahora, en 2019, en la misma línea de corriente hiperrealista, estrena "Descansando en el Camino". Una obra para la cual, confiesa el autor, "me inspiré en los mendigos que a diario veo por la ciudad", pues aunque Xai Óscar tiene esta casa en Porriño vive habitualmente en Vigo. "Al pintar las botas en primer plano me recordó tanto al Camino de Santiago que decidí incluirlo en este particular espacio" y es que Xai, que se introdujo en el mundo del arte a los 14 años, dedica gran parte del día, "sobre todo la noche, que es cuando mejor trabajo", a esta afición que nunca pudo convertirla en profesión, es más "pagaría por pintar, porque para mí es un apoyo espiritual y necesario", asegura a sus 71 años.

Todos los cuadros están hechos puramente al óleo y para que aguanten a la intemperie y resistan las diferentes condiciones climatológicas, "un amigo me preparó un barniz especial que ha sido un milagro, pero no es eterno". Así, Xai explica que ya ha tenido que comenzar a hacer retoques en la primera de las obras cuyo deterioro por las inclemencias del tiempo ya se manifiesta.

Este pintor porriñés sueña con seguir decorando esta fachada a la vez que mantiene la esperanza de que "desde el Concello de Porriño adecenten la zona por la que pasan a diario cientos de peregrinos para convertirla en una plaza digna de admiración y de interés turístico". En este sentido, puntualiza que "la alcaldesa se ha mostrado muy receptiva con mi petición".